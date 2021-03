Badaboum !, des livres pour les moins de 3 ans sans clichés

La maison d'édition Talents hauts, dès sa fondation en 2005, a fait de la lutte contre les discriminations et les clichés de la littérature jeunesse un engagement central. Depuis une quinzaine d'années, ces questions de représentation et surtout de biais de représentation ont progressé, et sont un peu plus prises en compte par l'édition jeunesse en général.

Mais Talents hauts s'interroge désormais sur la littérature pour les très jeunes lecteurs, de moins de 3 ans. Et, pour apporter une réponse, ouvre une nouvelle collection, intitulée « Badaboum ! ». Les ouvrages qui y seront proposés mettront en avant une représentation non stéréotypée du monde et des familles en abordant des sujets cruciaux comme la liberté de choix ou le consentement.

Par exemple, Le chat, un des premiers livres de la collection, signé par Claire Garralon, apprend aux plus jeunes le consentement à travers le respect envers l'animal. « Le chat est lové sur le canapé. L’enfant de la maison est tenté de l’attraper, de le caresser, de lui tirer les poils. Mais un chat n’est pas un jouet, et l’enfant comprend que la plus belle des preuves d’amour, c’est le respect », résume ainsi l'éditeur.

Ma poupée, d'Annelise Heurtier et Maurèen Poignonec, rompt les stéréotypes de genre en figurant un petit garçon qui joue à la poupée. « Tu joues à la maman ? », demande un adulte : « Mais non, je joue au papa ! », répond l'enfant...

En août 2021, deux autres titres seront publiés : Rock’n’roll, de Julien Castanié, qui rappelle que les filles peuvent être rock'n'roll, et Les animales, de Fred L., qui met en avant les femelles dans un imagier. Lionnes, juments et éléphantes seront ainsi au rendez-vous...