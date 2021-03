Zozoï GRR, une revue antiraciste et anticapitaliste pour les enfants

En cours de financement par l'intermédiaire d'une campagne KissKissBankBank, la revue Zozoï GRR annonce 50 pages de contenus par numéro, avec des histoires, des activités, des jeux et autres, pour les enfants à partir de 5 ans.

L'objectif affiché de la revue est d'apprendre très tôt aux enfants les bénéfices de l'interculturalité, du féminisme, de l'antiracisme, de l'écologie, du non validisme, ou encore de la pluralité d'identités de genre, de l'écologie et de la communication non violente.

Mieux informés, incités à développer leur autonomie, leur curiosité et leur imaginaire, les enfants sont plus à même de comprendre leurs émotions, celles des autres, le monde qui les entoure. Résolument sans publicité, sans subvention, la revue souhaite garder toute son indépendance pour semer des GRR, des Graines de Révolution Raisonnées...

La lutte contre les préjugés, les inégalités et les classes sociales font de Zozoï GRR une revue antiraciste et anticapitaliste : à cette fin, des expériences d'enfants du monde entier sont exposées et relatées dans ses pages...

Adeline Maxwell B., Julien Bertrand Langin et Alejandro Silva forment le noyau dur de l'équipe de rédaction de la revue, qui accueille en son sein des artistes, chercheurs et chercheuses, des professionnels des métiers de l'éducation ou de l'édition...

Le projet est accessible à cette adresse. À noter : la revue est également disponible en espagnol.