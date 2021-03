Des revues scientifiques demandent la démission de Frédérique Vidal

En ce début d'année, le monde universitaire a assisté à un épisode politique peu glorieux : alors que les situations économiques des étudiants et des universités se trouvent un peu plus dégradées par la crise sanitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'inquiète à l'assemblée de l'« islamogauchisme » et du « postcolonialisme ».

Depuis cette intervention, en février dernier, les oppositions à cette vision de la recherche universitaire se sont multipliées, mais la ministre a persisté, à plusieurs reprises, dans les médias. Elle a par ailleurs sollicité le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour mener une enquête sur les sujets de la recherche universitaire.

RECHERCHE: une police de la pensée bientôt à l'oeuvre ?

Le CNRS lui-même avait répondu, estimant d'une part que le terme « islamogauchisme » ne correspondait « à aucune réalité scientifique ». D'autre part, il condamnait « les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de “race”, ou tout autre champ de la connaissance ».

Une mobilisation devant Matignon

Une pétition, ouverte aux étudiantes et étudiants, aux personnels de l'Université et de la recherche, demande la démission de la ministre Vidal, et plusieurs associations, collectifs, groupes de recherche et syndicats ont lancé des appels à la mobilisation.

Cette dernière se concrétisera dans la rue, le 25 mars, devant l'hôtel Matignon, pour faire pression sur le Premier ministre. Des comités de rédaction de revues de sciences sociales se joignent désormais au mouvement, avec 42 titres d'ores et déjà engagés dans la mobilisation.

On retrouve ici le collectif Revues en lutte, qui réunit des revues de sciences humaines et sociales : celui-ci avait déjà manifesté son opposition à la réforme des retraites et au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), en 2020. À l'époque, il dénonçait déjà la « fragilisation toujours plus forte du service public »...

Photographie : Frédérique Vidal, en 2020 (Vilenath, CC BY-SA 4.0)