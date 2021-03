Les Ensablés - Marthe, femme seule, d’Antonine Coullet-Tessier

Marthe, femme seule, était un excellent coup d’envoi. Le critique John Charpentier, dans Le Mercure de France, écrivait de ce roman : « Par l’exactitude et la finesse de son observation réaliste, par la vérité de ses caractères, par son aisance et son naturel, il révèle chez son auteur un tempérament d’écrivain romanesque de premier ordre. » Yves Gandon, collaborateur à la revue bibliographique Vient de paraître, observait quant à lui : « Si la qualification de chef-d’œuvre n’avait été tellement galvaudée, à quel autre livre d’aujourd’hui s’appliquerait-elle avec autant d’à-propos ? Ce début est une consécration. »

Mais sans doute est-ce André Thérive, avec qui Antonine Coullet-Tessier devait créer le Prix du roman populiste (dont on sait que le premier lauréat fut Eugène Dabit en 1931 pour L’Hôtel du Nord), qui fit le plus pour sa notoriété, publiant un long article élogieux dans son feuilleton du quotidien Le Temps du 22 novembre 1929. Thérive note d’abord qu’il a « relu plusieurs fois Marthe, femme seule », et que le roman lui « semble toujours un fort beau livre, solide, simple et poignant, quelque chose comme une bonne action… L’impression est si rare qu’il faut la confesser ». Et elle est assez juste.

Mère de deux enfants, Marthe passe ses journées à la maison, vaguant aux travaux quotidiens et soignant son mari, Paul-Émile, qui s’absente de plus en plus souvent de son travail : c’est un gazé de la guerre, il souffre d’œdème pulmonaire. C’est une famille petite-bourgeoise parisienne qui vient de déménager dans un pavillon en banlieue, aux Vallées, pour être plus confortable et parce que Paul-Émile souhaite cultiver un jardin. Mais comme la santé de ce dernier se dégrade progressivement, il profite peu souvent des belles journées extérieures.

Pour prévenir les difficultés financières qui ne manqueront pas de survenir, Marthe désire travailler, même si sa décision peut ne pas paraître tout à fait convenable. Mais après tout, raisonne-t-elle, il est de moins en moins rare de voir les femmes travailler, par nécessité économique, mais aussi par désir d’émancipation ; et ce mouvement vers le travail, la guerre n’a fait que l’accélérer. Ainsi se retrouve-t-elle d’abord secrétaire dactylo du docteur Deverne, puis auprès de Gilbert Didier, riche propriétaire d’une maison prospère qui, avec le concours d’artistes, crée des bibelots, des bijoux, des articles de toilette, bref « toute la fantaisie moderne ».

Marthe ne sait pas grand-chose du monde. Elle revoit une amie, Catherine Lienard, jeune veuve de guerre qui travaille dans une boîte où elle dessine et fabrique des robes et des fourrures ; plutôt que de se remarier, elle préfère sa liberté, même si elle s’ennuie, et va quelque temps entretenir un gigolo. Auprès d’elle, Marthe découvre toute une vie indépendante qu’elle ignore, et qui lui fait un peu peur, à elle si sage, prudente, raisonnable, scrupuleuse, trop honnête pour ne pas être un peu naïve.

Cependant, Gilbert Didier entend bien faire de Marthe sa maîtresse. Le lecteur l’aura compris bien avant Marthe, laquelle se découvre d’abord elle-même amoureuse de son patron. Cette découverte l’inquiète, elle craint les complications sentimentales qui, inévitablement, font souffrir. Un jour, Didier croit l’acheter en lui offrant un collier ; mais lorsqu’il essaie de l’embrasser, elle se sauve. Sûr d’être aimé, car il a le regard perspicace, il s’étonne qu’elle puisse se refuser à lui, pense qu’elle désire peut-être qu’il lui fasse la cour : « J’aime mieux vous prévenir tout de suite : je n’ai pas le temps. À quoi ça sert ? » Puis il ajoute tout aussi brutalement : « Je t’aurai quand je voudrai parce que tu ne demandes pas mieux. »

Un autre homme la courtise : le docteur Jousselin, qui soigne Paul-Émile. C’est un amoureux perspicace, mais cynique, qui reproche à Marthe son désir de travailler et qui condamne cette « génération détestable » de femmes qui forment « l’avant-garde de cette armée d’émancipées qui nous préparent une nouvelle organisation sociale ». Il ne demande pas mieux pourtant que d’avoir sa part, mais Marthe le repousse tout en acceptant sa présence nécessaire pour son mari.

Ainsi progresse ce roman où ce sont les circonstances, c’est-à-dire l’assiduité des hommes autour de Marthe, qui font d’elle une « femme seule ». Didier, se moquant d’elle, a eu ce mot méprisant : « Il se peut que vous soyez la dernière femme honnête. » Même Hyacinthe, le fiancé de la bonne de Marthe, ne cache pas son désir pour elle. Ce même Hyacinthe s’était auparavant vanté devant Paul-Émile d’avoir toutes les femmes qu’il voulait : « C’est peut-être malhonnête à vous dire, mais, dans mon idée, c’est comme les chiens. Si vous canez, ça mord ; si vous gueulez, ça s’allonge. » Pour Paul-Émile, Hyacinthe parle des femmes d’un certain milieu. Détrompez-vous, réplique l’autre : elles sont toutes pareilles.

Toutes, sauf Marthe. Et encore, la vie nous réserve parfois des surprises. Car l’auteure est assez fine pour laisser la fin ouverte, ce qui n’est pas la moindre des qualités de ce roman. C’est que la romancière ne juge pas, ne prend pas parti : elle observe, elle a procédé à une coupe sociologique dans le réel, comme une sorte d’instantané photographique, pour le dire avec une image de ce temps. « L’art extrême, notait Thérive, consiste à ne mettre l’intrigue qu’en filigrane, à ne faire cheminer un sentiment, une tentation, une passion que lentement, dans la brousse des péripéties obscures, comme ferait la vie. Mme Coullet-Tessier possède incontestablement ce don. » Sans doute, mais avec cette réserve-ci que son roman a peut-être le défaut d’être trop bien construit, c’est-à-dire de laisser voir trop explicitement son intention documentaire sur la condition de la femme à l’ère des bouleversements économiques et culturels de l’après-guerre. Et encore je ne suis pas sûr qu’on puisse faire ce reproche à Antonine Coullet-Tessier. Car le roman comme forme, c’est toujours la représentation d’une époque.

Marthe, femme seule, paru exactement en même temps que Léon Lemonnier lançait Le Manifeste du roman populiste (réédité aux éditions La Thébaïde en 2017). De cette tendance narrative, la contribution d’Antonine Coullet-Tessier reste l’une des plus « authentiques », pour reprendre le mot d’Henri Clouard dans son Histoire de la littérature française.