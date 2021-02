Archos et Youscribe : toute une bibliothèque dans une tablette

L’ambition est de renouveler l’expérience de la lecture numérique en favorisant l’accès à une éducation de qualité, à un vaste catalogue de livres jeunesse et de contenus pédagogiques. Association de deux expertises et savoir-faire, cette tablette propose ainsi la richesse de l’offre de la bibliothèque numérique YouScribe avec la technologie d’Archos.

La bibliothèque numérique YouScribe, fondée en France en 2011, apporte une solution simple grâce aux technologies numériques, en permettant à chacun d’avoir une bibliothèque dans sa poche.

L’accès intégré à la librairie YouScribe offre aux lecteurs du T80 Wifi le choix parmi plus d’1,2 million de références en illimité : des livres, des livres audio, des BD, des ressources pédagogiques pour toutes les envies, à tout moment, partout.

Dotée d’un écran tactile HD d’une taille de 8 pouces au format 4/3 et utilisable en mode portrait, la tablette Archos T80 Wifi est le support idéal pour la lecture de romans et de BD via l’application YouScribe.

Avec un disque dur de 16 Go, la tablette T80 Wifi permet de son contenu avec possibilité d’élargir cet espace grâce au port Micro SD (carte micro SD jusqu’à 32 Go).

L’utilisateur trouvera dans la tablette un code d’accès qui lui permettra d’activer gratuitement son abonnement (d’une valeur de 79 € TTC) d’un an à YouScribe. Le contenu sera non seulement accessible depuis la tablette, mais également depuis un PC et sera téléchargeable pour pouvoir être lu même si tablette n’est pas connectée à internet.

La tablette permet aussi aux utilisateurs d’avoir accès à une multitude d’applications grâce au système Android 10 : accès aux réseaux sociaux, écoute de musiques, possibilité de regarder des films.

L’offre sera commercialisée en France à partir du mois de mars 2021 au prix de 79 € TTC.