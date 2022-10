Des livres pour faire la différence avec son CV

Les ressources pour créer un CV dynamique sont multiples et nombreuses en ligne. Certaines sont gratuites, d’autres payantes. Mais, si l’on souhaite aller plus avant dans l’art de rédiger un CV efficace, il faut se munir de quelques guides en la matière qui vous permettront de bénéficier des conseils d’experts dans ce domaine. A commencer par la parole des recruteurs, ceux qu’il s’agit de séduire.

Le Guide des Candidats Malins, Dimitri Duchaux (141 pages, 16,99 €, 2022)

Le livre de Dimitri Duchaux, paru très récemment, est tout d’abord à conseiller. Tout simplement parce qu’il dépasse les simples conseils que l’on donne autour de la rédaction d’un CV. En effet, aujourd’hui, il est important aussi, quand on veut chercher efficacement un poste, d’exister en ligne, d’avoir donc en quelque sorte son CV en ligne. Cependant, comment faire un bon CV ne s’improvise pas. Là encore, il faut soigner la forme, le contenu, et réfléchir aux plateformes sur lesquelles partager ces informations. Exister sur les réseaux professionnels, comme Linkedin, est devenu incontournable quand on cherche à travailler dans certains secteurs, ainsi de l’informatique ou de la communication.

DRH, Dimitri Duchaux sait de quoi il parle quand il aborde dans ce guide pratique la partie de l’entretien, des postures à adopter, que ce soit en présentiel ou en vidéo à distance. Ce n’est pas tout de faire un bon CV. Il faut se préparer à la suite, et arriver à passer le cap du recrutement, une fois qu’on a été sélectionné. Certaines questions reviennent très régulièrement : s’y préparer est nécessaire. On n’improvise pas un entretien. S’entraîner, avec des proches, tout en se filmant, peut être une démarche complémentaire afin de faire la différence quand on sera dans le véritable entretien.

Rédiger et communiquer efficacement – Bescherelle (12,90 €, 192 pages, 2021)

Incontournable collection quand on souhaite revoir les bases de l’expression écrite. C’est nécessaire car après ou avec le CV vient la fameuse lettre de motivation. Et si l’on ne se débrouille pas tout à fait bien avec la langue française, la sanction risque de tomber assez vite. Le correcteur word ne pourra pas vous aider de façon véritablement efficace. Lorsqu’on veut accéder à des postes à responsabilité, il devient essentiel, pour sa crédibilité, de savoir rédiger correctement. La correspondance avec les subalternes ne sera pas que orale. Elle passera beaucoup par les mails et autres SMS. Quant aux clients, il pourrait être du plus mauvais effet pour l’image de l’entreprise que d’entacher la communication de fautes et d’erreurs de syntaxe.

Cet ouvrage est conçu en deux parties. Tout d’abord, il s’agit de présenter les stratégies permettant de produire une communication écrite efficace, que ce soit dans le cadre de mails, de lettres de candidature, de comptes rendus, ou encore de rapports, de synthèses et de supports de présentation. Dans une seconde parties, les auteurs offrent toute une série de techniques de rédaction afin d’écrire sans fautes, dans un style clair, fluide et percutant.

Les mots clés de la lettre de motivation (155 pages, 7,95 €, 2020)

Une fois votre CV terminé, il faut passer à la lettre de motivation. Là encore, il y a des passages obligés, mais aussi des techniques pour faire en sorte que votre lettre remonte au sommet de la pile des postulants. Dans ce court ouvrage signé de Tristan Boulic-Palewski, paru chez Studyrama, vous découvrirez ce qu’il est convenu d’écrire. Autrement dit, ce que vous vous devez de faire figurer dans votre lettre de motivation. Mais ensuite, il conviendra d’arriver à la personnaliser pour qu’elle devienne originale tout en correspondant tout à fait à votre personnalité et à ce que recherche les recruteurs.

Dans les formulations, il faut travailler à la recherche du mot juste, celui qui fera mouche. Garder en tête votre lettre une fois que vous serez en entretien. La cohérence est primordiale. Elle fait souvent la différence. Il s’agit de construire une relation de confiance, de savoir si l’on peut vous faire confiance dans une relation de long terme dans l’idéal, car une opération de recrutement a un coût pour l’entreprise. L’adaptation et la formation pour que vous soyez au travail aussi. C’est pour quoi, on recherche toujours à s’inscrire dans une forme d’intérêts partagés : vous avez des compétences, l’entreprise les recherche. Il s’agit d’établir la convergence de ces deux pôles.

