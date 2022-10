Dyslexie : un trouble connu, encore sujet aux idées reçues

Par un sondage mené auprès d'un millier de personnes âgées de 18 ans et plus au début de ce mois d'octobre, OpinionWay a fait le point sur les connaissances et interrogations des Français vis-à-vis de la dyslexie. Définie comme « un trouble de la capacité à lire, une difficulté à reconnaître et à reproduire le langage écrit » par le dictionnaire Le Robert, la dyslexie fait partie des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA).

Si les études manquent sur ce point, la Fédération française des Dys rappelle qu'entre 6 et 8 % de la population française seraient concernés par des troubles dys : « On peut dire que 4 à 5 % des élèves d’une classe d’âge sont dyslexiques, 3 % sont dyspraxiques, et 2 % sont dysphasiques », indique l'organisation. L'étude d'OpinionWay propose une évaluation du taux de personnes dyslexiques au sein de la population française autour de 8 à 10 %.

58 % des interrogés par OpinionWay s'estiment « plutôt pas informés » ou « pas informés » sur la dyslexie, ce qui permet déjà d'évaluer le travail nécessaire en matière d'information et de prévention sur ce trouble. Les répondants sont d'ailleurs conscients de ce manque d'information, à 84 %.

De fait, les connaissances sur la dyslexie sont parcellaires : en moyenne, les personnes interrogées donnent 6 bonnes réponses, lorsqu'il s'agit de dire si 10 affirmations sur le trouble sont vraies ou fausses. Parmi les idées reçues, et donc fausses, la guérison possible de la dyslexie, le lien présumé entre la dyslexie et la « méthode globale » d'apprentissage de la lecture, l'association entre dyslexie et retard mental ou encore l'aspect uniquement infantile du trouble.

Toutefois, la dyslexie est bien identifiée comme un handicap par une majorité des répondants (77 %), tout comme son association avec la dysgraphie et la dysorthographie ou encore la part de la population française concernée.

Du côté des symptômes, la connaissance est encore une fois parcellaire, avec 6 bonnes réponses données sur les 10 suggestions du sondage. Parmi les symptômes liés à la dyslexie, citons l'effort important pour lire, la lecture très lente, les difficultés de compréhension d'un texte, le sentiment que les mots « bougent » sur la feuille, ou encore le retard dans la prise de notes, notamment dans un environnement professionnel.

Inquiétude et combativité

Reconnaissant les difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes dyslexiques, les répondants estiment par ailleurs que beaucoup de personnes sont dyslexiques sans le savoir (à 75 %). La plupart des interrogés identifient des freins dus à la dyslexie dans l'éducation, la vie professionnelle, mais aussi pour l'accès à certains loisirs, comme la lecture ou le théâtre.

Seules un petit nombre de personnes dyslexiques ont été interrogées dans le cadre de l'enquête OpinionWay pour Lili for Life : elles indiquent, à 76 %, avoir déjà souffert de leur dyslexie et, à près de 60 %, avoir déjà tenté de la dissimuler, y compris dans un cadre professionnel. Elles sont 55 % à avoir été freinées dans leur carrière par la dyslexie, mais 56 % à avoir eu accès à une prise en charge rapide de celle-ci.

En cas de diagnostic de la dyslexie chez leur enfant, les personnes interrogées réagiraient de manière négative et positive, à proportions égales : l'inquiétude, mais aussi la combativité, domineraient. En cas de diagnostic pour eux-mêmes, l'étonnement prévaudrait, devant l'inquiétude et la combativité, à nouveau.

Enfin, pour améliorer la situation, les répondants prônent le renforcement des campagnes de détection, à 59 %, l'amélioration de l'accompagnement des personnes atteintes de dyslexie et de leurs proches, à 50 %, le développement d'outils, d'équipements pour améliorer le quotidien des personnes dyslexiques, à 44 %, mais aussi la sensibilisation du grand public et au sein des entreprises.

Les résultats du sondage sont consultables ci-dessous.

Photographie : illustration, Damien Roué, CC BY-NC 2.0