L’Asfored-Edinovo lance un BTS Édition et Fabrication à Toulouse et à Bordeaux 

Créé en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Dans l’objectif de partager le goût des livres, des bénévoles de plus de cinquante ans interviennent dans divers organismes dédiés à l’accueil collectif des enfants, auprès de petits groupes, de 0 à 12 ans. Pour soutenir son ambition de favoriser la lecture pour tous, notamment dans les petites classes, l'initiative lance un appel à l'engagement de nouvelles structures pour accueillir ces séances de partage autour des textes.