Bookinou lance une opération pour développer le goût de la lecture

Les écoles et bibliothèques souhaitant participer à cette opération ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour s’inscrire à l’opération et commander gratuitement leur kit « Atelier Passeurs de Voix », contenant des affiches, des visuels, des goodies, des gommettes Bookinou et un guide pour les aider à créer leur atelier d’enregistrement.

Dominique Pinon, narrateur des aventures de Charles le Dragon, publiées aux éditions du Seuil Jeunesse, offre sa voix pour faire découvrir et aimer la lecture à tous les enfants des bibliothèques Biblionef !

Bookinou organise du 7 octobre au 20 novembre 2022, la première édition de l’opération nationale « Passeurs de voix ». Pendant plus d’un mois, les volontaires (usagers, parents ou enfants) sont invités à enregistrer leurs lectures et offrir leur voix pour faire découvrir et aimer la lecture aux plus jeunes ! En offrant les livres audio Charles le Dragon aux bibliothèques de l’ONG Biblionef, Dominique Pinon devient le premier passeur de voix.

Aux origines du projet : une initiative lyonnaise, avec un dispositif mis en place dans des bibliothèques de la ville, consistant à mettre à disposition des histoires enregistrées par des “passeurs” bienveillants, qui offrent leur voix pour faire découvrir et aimer la lecture à tous les enfants !

« Nous avons un seul et unique objectif : rendre la lecture accessible à tous, partout. Les enfants ne peuvent pas toujours être accompagnés pour appréhender les ouvrages jeunesse, et découvrir le plaisir de lire. Par cette opération, nous souhaitons inviter tous les volontaires à favoriser cette merveilleuse découverte et encourager les enfants à s’emparer des livres », explique Vincent Gunther, Président et Fondateur de Bookinou.



Passeurs de voix 2022 - Comment participer ?



Jusqu’au 30 septembre 2022 – Inscriptions.

Du 7 octobre au 20 novembre 2022 – Organisation des ateliers.

Les bénévoles enregistrent sur Bookinou les histoires de leur choix. Cela peut se faire en binôme parent-enfant, afin d’engager les utilisateurs vers de la créativité et de l’interaction transgénérationnelle. Les livres audios enregistrés sont ensuite disponibles dans l’application et sur le boitier Bookinou de l’établissement pour tous les enfants. Dans les écoles, les parents d’élèves sont invités à enregistrer les histoires dans l'application Bookinou .



« Un passeur de voix, c’est un bénévole qui prête sa voix pour enregistrer une histoire pour enfants. Un passeur de voix, c’est quelqu’un qui fait vivre les livres pour les enfants et qui leur transmet le goût de lire. Avec la conteuse Bookinou, ces lectures enregistrées sont disponibles dans les bibliothèques partenaires, pour que tous les enfants puissent les découvrir, et plus particulièrement ceux éloignés de la lecture », complète Dominique Pinon.

Pour cette première édition de l’opération « Passeurs de voix », Bookinou a souhaité soutenir Biblionef, dont la vocation est de faciliter l'accès aux livres et à la lecture d'enfants et adolescents défavorisés à travers le monde, en offrant des livres papier et audio à ceux qui en ont le plus besoin.

En partenariat avec la maison d’édition Seuil Jeunesse, qui fête cette année ses 30 ans, 100 Bookinous, contenant gratuitement les livres audio avec la voix de Dominique Pinon, et 100 ouvrages papier de Charles le Dragon, seront offerts à Biblionef pour l’occasion.

Devenir passeur de voix



Dans le cadre de l’opération « Passeurs de voix », des ateliers d’enregistrement seront organisés dans les bibliothèques, afin que des bénévoles puissent enregistrer des histoires audios et offrir leur voix. Ces enregistrements permettront ensuite de créer une bibliothèque de livres audios, accessible à tous sur le Bookinou mis à disposition au sein de chaque établissement.

