Des données scientifiques gratuites sur la variole du singe

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie de variole du singe une urgence de santé publique de portée internationale (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). Suite à cette déclaration, Springer Nature met gratuitement à disposition tout le contenu relatif à la variole du singe (soumis à une évaluation continue) afin de permettre à la communauté d'accéder aux connaissances sur le virus et de les approfondir.

Une plateforme en construction

Springer Nature crée également des plateformes de ressources gratuites, regroupant toutes les ressources relatives à la recherche sur la variole du singe. Les plateformes pour les revues Nature et BMC sont disponibles ici et ici.

Une plateforme générale Springer Nature est en cours de finalisation et regroupera tous les articles de recherche de nos revues les plus récents et les plus pertinents par rapport à l'épidémie, les commentaires supplémentaires sur ce sujet ainsi que des livres en relation.

Springer Nature favorise le partage rapide des recherches soumises à toutes nos revues par le biais des prépublications. L'éditeur encourage vivement « nos auteurs qui soumettent des articles liés à cette épidémie à partager les ensembles de données de recherche intermédiaires et finales liées aussi rapidement et largement que possible, y compris avec les communautés de santé publique et de recherche et l'OMS ».

Des dispositifs similaires avait été mis en place lors de la crise du Covid-19 par d'autres acteurs de la recherche. Des livres avaient ainsi été publiés parmi les dossiers de recherches des Presses Universitaires de la faculté de Grenoble, afin d'informer le maximum le grand public.

Crédits : NIAID (CC BY-SA 2.0)