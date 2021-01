La lecture au temps du Covid : ne pas toucher  

En Corée, la demande en livres a fortement augmenté — comme le souligne Kyobo Book Center, la plus grande chaîne de librairies du pays. Entre le 1er janvier et le 6 décembre, les ventes 2020 sont en hausse de 7,3 % en regard de 2019. Et côté ventes en ligne, la librairie YES24 affiche 23 % de croissance entre janvier et novembre.

CONTAGION: Attraper la Covid avec les livres de la bibliothèque

La Covid-19 a résolument modifié les habitudes de consommation, en matière de lecture, et l’ebook a représenté une source d’approvisionnement non négligeable. Partant de ce constat, Millie’s Library, qui commercialise un abonnement pour des livres numériques, s’est penché sur la question. Son nombre d’utilisateurs a doublé durant la période — quand son concurrent spécialisé dans l’audiobooks, Welaaa, annonce 394 % d’abonnés en plus.

Mais qu’en est-il des consignes sanitaires alors ? Eh bien, Millie’s Library a présenté en fin d’année dernière une fonctionnalité de suivi du regard, permettant à ses utilisateurs de lire, sans utiliser leurs mains. Plus besoin de tourner la page d’un doigt rageur ou nonchalant.

La fonctionnalité s’appuie sur la caméra intégrée à l’appareil — smartphone ou tablette — et une fois la page en cours de lecture achevée, la suivante se tourne automatiquement.

Développée par Visual Camp, la fonction est désormais intégrée au lecteur de Millie. « Nous espérons que la lecture saura réconforter ceux qui luttent contre la Covid-19, le temps que leur santé s’améliore et qu’ils retrouvent leur vie quotidienne », indique Seo Young-taek, PDG de Millie.

Avec un catalogue de 50.000 ouvrages, l’entreprise viserait donc les malades, ou leur entourage, qui partagent leur appareil de lecture avec des non contaminés ? Pas loin : il s’agit surtout, pour les personnes mises en quarantaine, de disposer d’un outil pratique pour éviter de toucher l’écran…

De quoi mettre en faillite toutes les sociétés qui commercialisent produits nettoyants et autres lingettes pour nettoyer lesdits écrans…

via Koreabizz

Crédit photo Free-Photos CC 0