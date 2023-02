Lire et faire lire ouvre une campagne de crowdfunding sur Ulule

12 textes se retrouvent au programme de l'année scolaire pour les classes de première générale et technologique, en vue du bac de français 2022. Outre la présence remarquée de la pionnière féministe Olympe de Gouges, signalons les textes de Marguerite Yourcenar et Jean-Luc Lagarce, déjà présents en 2021, et les inévitables Hugo ou Baudelaire...