Le livre imprimé reste un bien culturel difficile d'accès, selon l'OCDE

Les livres numériques ont de nombreux avantages. Plus légers et pratiques à transporter, ils sont généralement plus abordables que leurs équivalents imprimés. Mais les résultats d'un nouveau rapport international mettent en avant l’importance des ouvrages physiques dans la formation des étudiants à devenir des lecteurs compétents.

À mesure que la numérisation se répand, les organismes s'inquiètent de plus en plus d'un accès déséquilibré entre les étudiants socioéconomiquement favorisés et ceux plus défavorisés. Les résultats montrent que si les élèves défavorisés rattrapent leur retard en matière d'accès aux ressources numériques, leur accès à d'autres pans du capital culturel, comme les livres imprimés à la maison, a diminué. L'écart socioéconomique a en effet persisté au cours des deux dernières décennies.

Des résultats en baisse

Ces résultats ont été mis en avant par un test de lecture effectué en 2018 auprès de jeunes de 15 ans, intitulé PISA (Program for international Student Assessment). Les sujets ayant lu des livres imprimés ont des résultats considérablement plus élevés que ceux déclarant lire rarement ou jamais. Rien de surprenant, pour l'instant. Cependant, il existe également un écart de résultat non négligeable entre les adolescents ayant lu sur papier et ceux ayant tendance à lire des livres sur des appareils numériques.

Tous les trois ans, lorsque 600.000 élèves à travers le monde passent le test, ils remplissent en parallèle des enquêtes sur leur famille et leurs habitudes de consommation littéraire. Et les lecteurs de livres imprimés répondent correctement à plus de questions à propos de ce qu’ils ont lu sur écran que les lecteurs habitués aux écrans.

L'évaluation montre que, même au sein d’un groupe venant de milieux socio-économiques similaires, ceux qui lisent des livres imprimés font un score de 49 points supérieur à ceux qui ne lisent que rarement, voire jamais. Cela équivaut à une différence de près de 2,5 ans d’apprentissage. En comparaison, les étudiants habitués à la lecture sur support numérique n’obtiennent un score supérieur que de 15 points, ce qui correspond à moins d’une année d’apprentissage.

Les jeunes et la lecture

Pour autant, le site Hechinger Report nuance les résultats : « Il est impossible de dire à partir de cette étude si les livres physiques sont la raison principale pour laquelle les étudiants deviennent de meilleurs lecteurs. » Mais de s’appuyer sur « des dizaines d’études antérieures » pour affirmer que la lecture sur papier permet une meilleure compréhension par rapport à la lecture numérique. De plus, le rapport insiste sur le fait que les lecteurs performants, qui ont les scores les plus élevés, lisent également sur écran à leur domicile.

Aux États-Unis, 31 % des jeunes de 15 ans ont déclaré qu’ils ne lisaient jamais ou rarement des livres, contre 35 % dans le monde. 35 % des étudiants américains ont déclaré lire principalement des livres imprimés contre 16 % pour la lecture sur écran. 18 % indiquent qu’ils lisent de manière égale sur papier et sur écran.

Ces résultats peuvent poser problème quand on sait que les manuels scolaires dématérialisés deviennent de plus en plus populaires auprès des étudiants dans certaines régions d’Asie, comme aux États-Unis. Les étudiants qui lisent des livres imprimés obtiennent toujours de meilleurs résultats, même dans les cultures où la lecture numérique est courante.

À LIRE: USA : Des dépenses en baisse pour les manuels scolaires

Selon l'enquête de l’OCDE, les adolescents du monde entier se détournent rapidement de la lecture. Les jeunes de 15 ans lisent moins pour les loisirs et moins de livres de fiction. Le nombre d’élèves qui considèrent la lecture comme une « perte de temps » a bondi de plus de 5 points. Simultanément, les performances en lecture dans le monde, qui s’étaient lentement améliorées jusqu’en 2012, ont diminué entre 2012 et 2018. Dans les pays de l’OCDE qui ont participé aux deux évaluations, les performances en lecture sont revenues aux niveaux de 2006.

L'oeuf ou la poule

Concernant l’influence de la présence d’ouvrages imprimés dans l’environnement direct, l'énigme persiste. L’OCDE a constaté que les élèves qui avaient plus de livres à la maison ont déclaré qu’ils aimaient davantage lire. Logiquement, les élèves qui sont entourés de livres physiques peuvent se sentir plus encouragés par leur famille et inspirés à lire.

Évolution du nombre de livres à domicile, au sein des familles aisées (en bleu) et désavantagées (en gris)

Mais il se peut aussi que les élèves qui aiment lire reçoivent beaucoup de livres en cadeau, ou rapportent plus de livres empruntés à la bibliothèque, par exemple, ce qui expliquerait la variation.

Au-delà de cette interrogation sur la présence des livres dans l'environnement direct, les chercheurs de l’OCDE s’inquiètent surtout de la situation des étudiants les plus pauvres.

En effet, si les étudiants à faible revenu ont assisté à d’énormes progrès dans l’accès à la technologie numérique avant la pandémie, l'accès aux livres imprimés reste problématique. Ainsi, 94 % des étudiants issus de familles à faible revenu dans 26 pays développés avaient accès à Internet chez eux en 2018, contre 75 % en 2009, mais « leur accès au capital culturel, comme les livres imprimés à la maison a diminué », note le rapport de l’OCDE.

Crédits photo : illustration, freestocks / Unsplash