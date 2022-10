La reconnaissance des Malgré-nous, incorporés de force dans la Waffen-SS

En 2016, le député Patrick Hetzel lançait une première offensive : il demandait au ministère des Anciens combattants la reconnaissance de ces femmes et hommes. Et à ce titre, qu’ils figurent dans les manuels scolaires. Un devoir de mémoire pour les quelque 130.000 incorporés de force, pleinement légitime ?

Il ne fut pas le seul : sans remonter trop loin, en 2008, Denis Jacquat, alors député de Moselle, adressait cette même requête. « Soulignant que l’histoire des malgré-nous est souvent méconnue dans les autres départements français, les incorporés de force “malgré-nous” de Moselle renouvellent leur demande que le vécu et les souffrances endurées par l’Alsace-Moselle durant la Seconde Guerre mondiale fassent partie des programmes de l’histoire de France et soient enseignés comme tels dans les écoles », écrivait-il au ministère de la Défense et anciens combattants.

Il s’entendit répondre que des ressources pédagogiques existaient, des projets éducatifs étaient soutenus et qu’après tout, la Seconde Guerre mondiale était « étudiée au cycle des approfondissements de l’école élémentaire, en classe de troisième du collège et en classe de première du lycée dans des perspectives différentes, adaptées à l’âge et au niveau des élèves ». Mais rien de plus.

2022, un renouveau ?

Dans une nouvelle tentative, Patrick Hetzel reprend son bâton de pèlerin, cette fois en interpellant le ministère de l’Éducation nationale. Quel sort réservent les manuels scolaires aux Incorporés de forces, d’Alsace et de Moselle ? « Trois départements de l’Est ont été annexés à l’Allemagne nazie après l’armistice du 22 juin 1940. Cela a conduit à l’enrôlement de force de 130 000 hommes dans la Wehrmacht et les Waffen-SS et 15 000 femmes astreintes au Reichsarbeitsdienst et au Hielfskriegsdienst », rappelle-t-il.

Et d’ajouter : « Cela a contraint des nationaux d’un pays en guerre, annexé de fait, à porter les armes de l’ennemi contre leur propre patrie ou ses alliés. Cela a touché toutes les familles jusqu’à la fin de la guerre. Les deuils et les traumatismes qui en résultèrent ont marqué plusieurs générations d’Alsaciens ou de Mosellans. »

Face à un certain silence, ces tragédies ont entraîné « une incompréhension due à une méconnaissance des évènements dans le reste de la France », note le député. Comment maintenir les élèves dans l’ignorance, sans entretenir la confusion et les controverses sur le sujet. Les Malgré-nous auront-ils leur place dans les manuels scolaires, un jour ou l’autre ?

« Aujourd’hui en France la conception d’un manuel d’histoire est entièrement libre pour peu qu’il soit conforme aux programmes et en accord avec la recherche historique. Les seuls juges en sont les professeurs qui savent en évaluer et le contenu scientifique et les approches pédagogiques », soulignait Marcel Spisser en 2007 (voir Mémoire d’Alexandre Brignon, Les archives : un outil mémoriel).

Car jusqu’à ce jour, si des projets éditoriaux ont vu le jour – jusqu’à même réunir France et Allemagne en 2003, pour une publication à la rentrée 2006-2007, ces Incorporés de force demeurent dans la zone grise…

Crédits photo : ministère des armées