Aramebook : précurseur du livre numérique pour les lecteurs d'Algérie

Chloé Martin / ActuaLitté : Concernant les éditeurs, vous parlez dans un article des réticences de certains éditeurs face à ce projet : comment fonctionne l’accord entre les éditeurs et Aramebook ? Mettent-ils à disposition tout leur catalogue ou seulement une partie, et dans ce cas, comment choisissent-ils les titres disponibles ?

Nacéra Khiat : Il y a effectivement une réticence de la part des éditeurs, chose que je comprends. Le livre numérique, en dehors des PDF téléchargeables gratuitement sur internet, n’a pas fait son chemin en Algérie, il vient tout juste de commencer. Et notre site est la première plateforme en Algérie à le proposer. Ils hésitent un peu, mais ils ne refusent pas, beaucoup d’éditeurs ont donné leur accord de principe, j’attends que les choses se concrétisent en leur laissant le temps de voir que c’est un projet sérieux et que ses objectifs sont aussi bénéfiques pour eux que pour nous.

Quant à l’accord, il s’agit d’un contrat en bonne et due forme qui reprend toutes les modalités et tous les points liant la plateforme à l’éditeur, les procédures, les détails financiers, l’aspect technique… une fois cet accord signé, l’éditeur lui joint une liste d’ouvrages qu’il souhaite mettre en vente en numérique, nous ne demandons pas de titres précis, notre but étant évidemment d’avoir un maximum de livres.

Cependant nous laissons le choix à l’éditeur qui parfois préfère commencer par quelques ouvrages seulement, histoire de tester. Nous avons constaté avec grand plaisir que tous nos partenaires éditeurs nous remettent spontanément leurs nouvelles publications dès qu’il y en a et nous les en remercions vivement.

Quels sont les premiers éditeurs à vous avoir rejoint ?

Nacéra Khiat : Parmi les premiers éditeurs à avoir rejoint Aramebook et qui n’ont manifesté aucune hésitation, les éditions Atfalona, Scolie, El-Ibriz en plus de quelques auteurs ayant publié leurs livres à compte d’auteur. Je ne les remercierai jamais assez.

Il me semble qu’en août dernier, les éditions Chihab ont opté pour Aramebook : comment se sont passées les négociations ? Qu’est-ce qui les a décidés ?

Nacéra Khiat : Chihab est une des grandes maisons d’édition algériennes, ils ont adhéré à notre projet en août dernier avec un premier lot d’ouvrage, ils ont ensuite enrichi notre catalogue avec plus de soixante-dix ouvrages supplémentaires et c’est un vrai plus pour notre plateforme. M. Guerfi Azzedine, le directeur des éditions Chihab a été très réceptif et a répondu à ma demande en moins de 24 heures en me mettant en contact avec son directeur de distribution. Après quelques échanges avec ce dernier, l’accord avait été conclu.

Je ne peux pas vous dire exactement ce qui les a motivés, mais j’imagine qu’ils ne voyaient pas d’inconvénient à essayer un nouveau canal et cibler d’autres catégories de lecteurs, car il faut le signaler nous ne touchons pas toujours le même public quand il s’agit de livre papier et livre numérique.

Concernant la protection et le format des fichiers, aimeriez-vous (dans l’idéal) pouvoir proposer des livres au format EPUB ?

Nacéra Khiat : Il faut dire que j’ai lancé Aramebook avec vraiment peu de moyens, mais je ne suis qu’au début de mon chemin, car il y a beaucoup de choses à faire et à développer. La meilleure solution qui se présentait à moi était la version PDF, un logiciel de protection a été acquis pour bloquer la copie et l’impression des livres et aussi pour les signer électroniquement avec les coordonnées de l’acheteur (nom prénom, téléphone, adresse, mail… sur toutes les pages du livre) de manière à les personnaliser et à empêcher leur partage. D’autres moyens sont en cours de développement pour offrir plus de protection et de sécurité aux ouvrages et rassurer encore plus les éditeurs.

Êtes-vous vous-même lectrice de livres numériques ?

Nacéra Khiat : Personnellement je lis la version papier des livres quand celle-ci est disponible, quand elle ne l’est pas je lis en version numérique, mais moi j’appartiens à une génération qui a grandi un livre à la main, ce n’est pas le cas des générations qui sont venues après et qui ont grandi (et continuent à grandir) un smartphone à la main. Le fait d’avoir lancé Aramebook ne veut nullement dire que j’encourage les gens, même ceux qui ont toujours un mobile ou une tablette à la main, à abandonner le livre papier, jamais !

Nacéra Khiat, à droite avec Amel Chaouati et Zohra Gemoune Salon du Livre de Paris

Mon but est de rendre le livre plus accessible en dépit du territoire géographique dans lequel il a été publié, les livres algériens ne sont généralement pas exportés, comment feriez-vous si vous avez envie de lire un livre paru en Algérie et que vous êtes en Italie ou au Congo ? De le rendre accessible aussi aux gens qui, tout simplement, préfèrent lire sur écran, c’est une catégorie de lecteurs croissante.

Et il ne faut surtout pas la négliger d’où le slogan de Aramebook : « Peu importe où et comment tu lis. Lis, c’est l’essentiel » d’autant plus que le contenu des livres est le même et que 95 % des titres disponibles sur le site sont d’abord parus en version papier.

Avez-vous une visibilité sur la situation géographique des lecteurs d’Aramebook ?

Nacéra Khiat : Vous dire que nous recevons des commandes tous les jours serait vous mentir, le site n’est pas connu et manque de visibilité, mais nous recevons beaucoup de messages de lecteurs l’ayant découvert par hasard pour nous féliciter et nous dire à quel point ils trouvent cela intéressant surtout lorsqu’ils y trouvent un ouvrage qu’ils cherchaient et qu’ils ne savaient pas comment se le procurer comme ça a été le cas d’une journaliste en Angleterre.

Pour le moment, nos lecteurs en Algérie se répartissent sur des régions de l’intérieur et à l’étranger nous avons déjà enregistré des ventes en France (en premier lieu), Belgique, Italie et Angleterre, le paiement par carte Visa est disponible ce qui facilite les choses pour tous nos lecteurs à l’étranger.

crédit photos : Chloé Martin, CC BY SA 2.0 ; Nacéra Khiat