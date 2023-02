Découvrir la Suisse à travers des jeux de société

Si en France, on aime à jouer au Monopoly (même si le jeu est d’origine américaine au départ), au Cluedo, à La Bonne Paye, au Uno, ou encore au Scrabble (encore américain !) voire au Trivial Pursuit (inventé par des Québécois d’abord sous le nom de « Quelques arpents de pièges », puis distribué en France sous le nom de Remue-méninges avant d’adopter son nom anglais), il peut être vivifiant de se tourner vers nos amis suisses pour renouveler les habitudes et faire de nouvelles découvertes.

Helvetiq (éditions Helvetiq)

Le premier nom qui nous vient en tête est celui de la jeune maison d’édition créée avec succès en 2008 par Hadi Barkat. Originaire d’Algérie, cet écrivain et ingénieur venu en Suisse pour faire ses études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a l’idée de créer le jeu Helvetiq qui permet, à travers des séries de questions, d’apprendre à connaître la Suisse. Inspiré au départ par les tests que l’on fait passer aux candidats à la nationalité helvétique, ce jeu connaît rapidement un grand succès, et son créateur se voit naturalisé Suisse.

Dice Trip Suisse (éditions Helvetiq)

Depuis, bien d’autres jeux sont venus s’associer au premier. On peut ainsi citer Dice Trip Suisse (décliné également sur d’autres destinations). Le but : faire le plus long voyage à travers la Suisse. Associant des dés et des cartes, ce jeu vous amène à vous déplacer d’une ville suisse à une autre. Il s’agit d’être stratégique pour arriver à voir le plus de lieux possible. Voilà un jeu vraiment bien pensé pour voyager sans se déplacer !

Casino, le jeu

Si les jeux de hasard vous intéressent, alors "Casino The Boardgame" pourrait être le jeu qu'il vous faut. Ce jeu de société comprend tous les jeux de casino populaires que vous pouvez trouver dans certains des meilleurs casinos en ligne de Suisse. Connu en France sous le nom de "Casino, le jeu", ce support ludique a connu un grand succès dans ses premières éditions que l'on peut retrouver d'occasion assez facilement.

Geographica (édtions Helvetiq)

Pour accroitre encore vos connaissances sur la géographie de la Suisse, rien de tel que Geographica. Même si vos connaissances sont encore hésitantes sur les différents cantons qui composent la Suisse, peut-être que la chance sera de votre côté, ou que vous serez le plus rapide. A l’appui de 220 questions et des cartes représentant les cantons suisses, on est amené progressivement à recomposer la carte du pays.

Le grand quiz de la Suisse (éditions Auzou)

Si vous êtes avide d’aller plus loin dans votre découverte de la Suisse, faites un tour du côté des éditions Auzou qui propose Le grand quiz de la Suisse. Ce jeu réunit 2000 questions, avec une accessibilité dès cinq ans, même si, pour certaines, il faudra sans doute faire appel à un adulte. Mais les réponses proposées sont passionnantes et vous permettront d’en savoir un peu plus sur la Suisse.

Mon jeu de l’oie Suisse (éditions Auzou)

Voilà un autre jeu très célèbre décliné à la Suisse. A l’aide des 63 cartes qui composent ce jeu, vous passerez en revue les différents thèmes faisant partie de l’histoire mais aussi de la géographie spécifique de la Suisse. Bien sûr, il sera question de chocolat, mais aussi de marmottes, de skieurs, ou encore de Guillaume Tell et du château de Chillon. Attention, toutefois, si vous tombez sur la case 31, celle de la Garde suisse, il vous faudra demeurer immobile ! L’intérêt de ce jeu est aussi son caractère rapide. Vous pouvez faire des parties en une quinzaine de minutes.

Si vous décidez enfin, après avoir longtemps joué, à découvrir physiquement la Suisse, vous pourrez alors faire un tour au Musée Suisse du jeu, qui se trouve à La Tour-de-Peilz, sur les rives du Léman. Créé en 1987, cet établissement réunit une collection de plus de 12 000 pièces, allant de l’Antiquité à notre époque contemporaine. Ce musée est entièrement consacré aux multiples formes que peut prendre le jeu de société, selon les pays et les époques. Ce sera l’occasion de faire un voyage dans le temps et dans l’espace pour les amateurs de jeux plateau.

Crédits illustration Pexels CC 0