Littérature jeunesse et podcast : la prometteuse union

La France ayant un certain retard vis-à-vis de l’étranger en termes de rapport à l’audio, les éditeurs ont su sentir le potentiel de ce format. S’intéressant toujours aux activités que peuvent avoir leurs lecteurs en dehors de la lecture, les professionnels de l’édition se sont rapidement inscrits dans ce secteur. Les éditeurs jeunesse n’en font pas exception.

Selon un rapport de Médiamétrie, près de 60 % des auditeurs de podcasts natifs (créés spécifiquement pour un accès sur Internet et indépendamment de toute diffusion radiophonique primitive) ont moins de 35 ans, on ne peut donc que comprendre ce choix.

Une actualité boostant ce créneau

Les enfants ont toujours été friands d’histoires contées. Contes, albums, romans, les éditeurs ont fait le pari de proposer des lectures d’histoires en podcasts. Or, lors du premier confinement où écoles, bibliothèques et librairies étaient fermées, il a fallu occuper les plus petits. Leurs parents, ne pouvant pas toujours leur consacrer du temps et souhaitant pallier les écrans, ont alors investi ces canaux.

Dans un environnement anxiogène où personne ne savait de quoi serait fait le lendemain, les enfants plus que quiconque avait besoin de voyager et d’imaginaire. L’offre de podcasts a alors explosé. Près de 8,5 millions de podcasts ont été écoutés en streaming, ou téléchargés, de janvier à novembre 2020. La jeunesse a contribué à ce rebond.

Regrouper les amoureux de la littérature jeunesse

Les professionnels du livre se sont mobilisés en masse en faveur de la jeunesse pour proposer des contenus toujours plus créatifs. D’abord orchestrés par de nombreux auteurs avec des histoires lues dans l’émission « Laissez-vous tenter » sur RTL, les éditions Albin Michel Jeunesse se sont ensuite lancées dans la folle aventure qu’est le podcast avec Lis-moi une histoire.

Chaque semaine, un bibliothécaire était invité à enregistrer, dans les studios RTL, la lecture de leur histoire préférée du catalogue de cet éditeur. Cette association est un brin inédit. Les médias traditionnels ne s’étaient jusqu’alors jamais associés avec des éditeurs. C’est en réfléchissant en commun sur la question « comment occuper les enfants confinés à la maison ? » qu’est né ce projet, qui ne cesse de prendre de l’ampleur, même en dehors des confinements.

La culture n’étant pas le seul secteur à être sensible au podcast littéraire jeunesse, les enseignants ont su réinvestir ces contenus post-confinement dans leurs classes. C’est le cas du podcast féministe et écolo Envoléescontées. En créant des histoires sonores porteuses de valeurs de la société, Héloïse Pierre reste convaincue que les enfants ont besoin de rêver et imaginer afin de grandir sereinement dans ce monde.

Des auditeurs pas toujours si petits

La littérature jeunesse n’est pas réservée seulement aux enfants. Les adolescents, jeunes adultes et même encore plus grands, peuvent aussi avoir accès à des podcasts littéraires jeunesse ; le tout étant de partager leur temps avec tous les autres loisirs à leur disposition.

Les éditions PKJ ont notamment investi le podcast pour leur lectorat Young adult. En leur dévoilant les coulisses de la maison et donnant la parole ouvertement aux éditeurs, ils ont su nourrir leur communauté d’informations inédites depuis 2018. Cette production faite presque entièrement en interne a déjà deux saisons à son actif : 4 minutes avec PKJ et 12 minutes avec PKJ.

“On peut tout imaginer en podcast”

Frustrée par la contrainte de la durée, l’équipe PKJ réfléchit actuellement à un nouveau format. Leur contenu étant déjà bien fourni entre discussions autour d’un titre, rencontres exceptionnelles et questions pratiques de lecteurs, la maison a toujours su se renouveler. Leurs fidèles auditeurs pourront les retrouver très prochainement avec une troisième saison.

Le podcast, se développant à toute vitesse, est libre d’être toujours plus créatif et proposer toujours plus de contenus. Avec son caractère auditif, il bride moins l’imaginaire et demande davantage d’attention qu’un contenu visuel. Le livre papier n’est pourtant pas son ennemi.

Une possibilité de symbiose

Beaucoup d’auditeurs écoutent des lectures en ayant le format papier entre les mains. Cette complémentarité laisse imaginer un éventuel mélange où le podcast deviendrait un livre et le livre un podcast. Fanny Vergnes, des éditions Albin Michel Jeunesse, nous confirme cette tendance avec la prochaine parution d’Amalia Low qui bénéficiera d’une lecture en podcast et d’une mise en vente concomitante en librairie.

Il faut donc voir le podcast au sein d’un écosystème. Il est complémentaire du livre. Nous en sommes encore aux prémisses et il reste encore tant de contenus à imaginer…

Par Justine Bouzid

Article publié dans le cadre des travaux du master de Villetaneuse, Métiers du livre

crédit photo PIX1861 CC 0