Livres audio : Spotify ouvre sa bibliothèque avec le domaine public

Pour ses premiers pas en matière de production de livres audio, Spotify joue la carte des classiques, avec 9 œuvres du domaine public dans son catalogue, dont Frankenstein de Mary Shelley, Les Grandes Espérances de Charles Dickens ou encore Persuasion de Jane Austen. C'est d'ailleurs dans ce même domaine public que Google a puisé pour proposer ses premiers audiolivres avec narration automatisée – pas d'être humain, mais une Intelligence artificielle qui lit les oeuvres.

Si le Suédois n'investit pas dans des achats de droits d'adaptation, donc, il verse plutôt des cachets versés à quelques grands noms, dont Hilary Swank et Forest Whitaker, pour lire ces œuvres, dans des versions exclusives au géant du streaming musical.

Une série de podcasts, sous l'intitulé Sitting with the Classics on Spotify, vient accompagner cette collection : Glenda Carpio, professeure à Harvard, reviendra dans chaque épisode sur un de ces classiques, pour évoquer sa création et son influence.

La liste des œuvres de la collection Spotify est la suivante :

Frankenstein de Mary Shelley, lu par David Dobrik

Vie de Frédéric Douglass esclave américain de Frederick Douglass, lu par Forest Whitaker

L'Éveil de Kate Chopin, lu par Hilary Swank

Persuasion de Jane Austen, lu par Cynthia Erivo

Cane de Jean Toomer, lu par Audra McDonald

Les Grandes Espérances de Charles Dickens, lu par James Langton

Jane Eyre de Charlotte Brontë, lu par Sarah Coombs

Passer la ligne de Nella Larsen, lu par Bahni Turpin

L'insigne rouge du courage de Stephen Crane, lu par Santino Fontana

Ces livres audio sont accessibles pour les utilisateurs du monde entier, mais en anglais uniquement, bien entendu.

Investir dans le livre audio

Mi-2020, Spotify recherchait un « responsable des livres audio », chargé de superviser la création de livres audio exclusifs à la plateforme. Cette dernière avait relativement peu investi ce champ, à part quelques expérimentations avec des éditeurs, mais accueillait toutefois des livres audio de producteurs tiers dans son catalogue, essentiellement des adaptations d'œuvres du domaine public, là aussi.

Depuis quelques mois, Spotify rend ses intentions à ce sujet plus claires : un partenariat avec DC Comics a débouché sur la production de « podcasts narratifs » exclusifs, tandis qu'au printemps 2020, alors que la crise sanitaire imposait de premiers confinements, Spotify commandait une lecture à voix haute du premier tome de la saga Harry Potter par de prestigieux lecteurs.

Après le podcast, format sur lequel Spotify a beaucoup parié, le livre audio pourrait donc devenir la lubie du service de streaming...

Photographie : illustration, M. Johnson, CC BY 2.0