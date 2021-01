Emons Edizioni et le succès des livres audio en Italie

L’année 2020 a été importante en Italie pour ce qui concerne les livres audio. De la naissance de nouvelles maisons d’édition dédiées au secteur (comme Chora, fondée par l’ancien rédacteur en chef de La Repubblica Mario Calabresi) à la stabilité des performances de maisons comme Emons, un des acteurs les plus importants du livre audio dans la péninsule.

Pour donner un cadre global, d’après les données de l’AIE d’octobre 2018 à octobre 2020, les utilisateurs de livres audio sont passés de 6 % à 12 % des Italiens et, dans ce groupe, sont en augmentation ceux qui ont écouté plus de 4 livres audio en un an (4 %).

La croissance de l’audio pour le groupe GeMS

Ainsi, rapporte Giornaledellalibreria.it, « la croissance des livres audio est évidente à l’observatoire de GeMS », le groupe éditorial Mauri Spagnol, qui depuis 2001 produit ses propres livres audio et qui « aujourd’hui encore, supervise directement cette activité, en s’occupant des enregistrements et du choix des voix ». D’après Gianluca Mazzitelli, éditeur responsable de la marque de Salani et interlocuteur du groupe dans ce domaine, interviewé par Giornaledellalibreria.it, avec une même production, en 2020 « les heures de lecture ont doublé, triplé en mai ».

AUDIOLIVRE: Dante, en 33 langues

« Des valeurs exceptionnelles » qui d’après Mazzitelli sont le résultat du confinement et du fait que les Italiens ont finalement découvert le livre audio. Il est par ailleurs difficile de faire des analyses plus précises, car, rappelle encore Giornaledellalibreria.it, « en Italie la plupart des utilisateurs se servent des plateformes de distribution qui donnent accès à toute la bibliothèque, comme Netflix (…). Les plateformes rémunèrent ensuite les éditeurs en fonction des heures d’écoute. »

Emons : l’incontournable éditeur des livres audio italiens

Cependant la tendance a été confirmée aussi par Emons, éditeur indépendant créé en 2007 dont le cœur de métier est le livre audio : « En 2020, il y a eu une forte accélération, notamment en ce qui concerne la croissance des livres audio numériques », nous explique Carla Fiorentino, directrice éditoriale.

En particulier, avant la crise pandémique, d’après Giornaledellalibreria.it, Emons réalisait 60 % de son chiffre d’affaires à partir de livres audio sur des titres vendus en librairie et le reste en numérique ; en 2020 la tendance s’est inversée, avec toutefois un chiffre d’affaires stable. Ce qui témoigne de l’importance du cybercommerce pendant les mois de la pandémie.

De plus « les mois d’automne ont toujours été les mois les plus forts de l’année et cette année, la tendance s’est confirmée une fois de plus » précise Carla. Une croissance que cette maison d’édition connaît depuis sa fondation : « En 2007, lorsque nos éditeurs ont décidé d’ouvrir Emons, personne n’avait pratiquement aucune idée de ce qu’était un livre audio et il a été très difficile de convaincre les libraires d’ouvrir leurs portes et le public de comprendre comment l’écoute élargit infiniment notre capacité à passer du temps avec des histoires. »

Emons Raga : investir dans l’audio jeunesse

Aujourd’hui la situation est différente et parmi les titres plus vendus se trouvent de grands classiques italiens tels que I Promessi Sposi (Les Fiancés, trad. Antoine François Marius Rey-Dussueil) de Alessandro Manzoni, Il Gattopardo (Le Guépard, trad. Jean-Paul Manganaro) de Giuseppe Tomasi di Lampedusa ou La Storia (La Storia, trad. Michel Arnaud) de Elsa Morante, « mais aussi de grands succès contemporains comme les romans de Gianrico Carofiglio — publié en France par Rivages — ou ceux d’Elena Ferrante ».

Nombreux sont d’ailleurs les titres français disponibles en italien en livre audio (en particulier des classiques comme Simenon et des contemporains comme Pennac).

Mais l'aventure ne s’arrête pas là. La maison d’édition est en train de développer de nouvelles collections. « Cette année, nous avons lancé la série Emons Raga, des livres pour enfants qui combinent l’expérience de la lecture traditionnelle et celle de l’écoute grâce aux QR codes disséminés entre les pages. » Cela témoigne d’une attention particulière du secteur des livres audio pour la production jeunesse, confirmée aussi par Mazzitelli en ce qui concerne GeMS, qui œuvre à renforcer ce type de produits : « Nous voulons développer le secteur des enfants et des jeunes » poursuit-il.

Emons Record et l’ouverture aux podcasts

Enfin la Emons a récemment choisi d’investir dans le podcast et a lancé en avril 2020 une nouvelle collection : « Emons Record, dédiée à la production de produits audio tels que des séries et des podcasts, qui occupe une place très importante dans le calendrier Emons pour 2021 », explique Carla. Il s’agit donc en effet de la production « d’originaux », d’objets qui n’ont pas « de vie antérieure sous forme papier (comme c’est le cas des livres audio) ». Ce qui donne « une totale liberté de choix de genres, de thèmes et de cibles », comme nous précise la directrice éditoriale.

SPOTIFY: une bibliothèque de livres audio

Quant aux prochaines productions d’Emons Record, il y aura le podcast « Attendo tue [J’attends de tes nouvelles] avec la voix de Lino Musella (acteur de la série Gomorra), qui propose une série de lettres, tirées de correspondances existantes, qui créent une correspondance imaginaire entre des personnes célèbres du monde du cinéma et de la littérature ; et aussi la série audio I diari del Limbo [Les journaux des Limbes] de Manlio Castagna (auteur, scénariste et réalisateur) qui est une histoire de fantaisie/horreur vraiment convaincante et innovante, écrite et conçue par Manlio juste pour nous », nous raconte Carla.

Entre livres audio et livres papier

D’ailleurs, Emons produit aussi des livres papiers et arrive à faire dialoguer les deux formats et les deux univers : « Ce sont en fait des formats très différents, mais nous avons trouvé un moyen de les faire coexister et, d’une certaine manière, de les relier, bien sûr par le biais de l’audio. En 2020 en effet, nous avons réalisé un podcast du guide papier 111 luoghi di Trastevere che devi proprio scoprire (111 lieux du Trastevere qu’il faut absolument découvrir) et nous avons enregistré le premier livre audio du titre best-seller de la série papier Gialli tedeschi (Polars allemands) Berlino 1944 de Harald Gilbers ».

Au total, environ soixante livres audio sont produits par an, entre CD et versions numériques, et environ 15 livres papier, même si « l’objectif est de les augmenter ». Il s’agit en particulier de deux collections inspirées de la « grande sœur allemande », Emons Verlag, « une grande maison d’édition de Cologne qui est très active dans la publication de romans policiers allemands et du Guide 111 (une collection de guides de voyage), les deux collections avec lesquelles nous avons inauguré notre production en papier en 2014, qui depuis 2020 s’est enrichie d’Emons Raga ». En effet Emons Audiolibri est né à Rome en décembre 2007 de la rencontre entre l’éditeur allemand Hejo Emons et un groupe italo-allemand.

Coéditions et projets à venir

Enfin, Emons travaille beaucoup sur des coéditions avec des maisons d’édition italiennes, de toute taille, de Laterza (éditeur surtout de non-fiction) à E/O (l’éditeur de Elena Ferrante) en passant par NN, une maison d’édition indépendante. « Nous aimons beaucoup l’idée de la coédition parce qu’elle aide les lecteurs et les libraires à comprendre qu’il n’y a pas de conflit entre les livres et les livres audio et qu’en fait l’un aide la vente de l’autre », confirme en effet Carla.

Et pour 2021, en plus de la production de podcasts, le grand défi vient de la France : « La version en livre audio de À la recherche du temps perdu de Proust, qui débutera en mars avec Dalla parte di Swan lu par Anna Bonaiuto. » Un grand projet qui, comme le confirme Carla à Giornaledellalibreria.it, pourrait en effet « enlever au lecteur la peur de la lecture », c’est-à-dire aider à dépasser le découragement auquel parfois nous faisons face quand il s’agit de s’approcher des textes fondamentaux de la littérature.

crédit photo : Emons - Melania Mazzucco en lecture de L'architettrice ; Sergio Rubini ; Valeria Luiselli en studio