Le Centre national du Livre détaille ses aides en vidéo

Une série de 6 vidéos sera ainsi diffusée tout au long de l’année 2021. Comment déposer une demande d’aide auprès du CNL ? Mon projet est-il éligible ? Quels sont les critères ? Comment s’inscrire sur le portail des demandes d’aides en ligne ? Quelles sont les étapes des dépôts de dossier ?

Pour accompagner les professionnels, le CNL lance une série de 6 vidéos de 60 secondes en motion design, sur ses dispositifs de soutien et son portail de demandes d’aides en ligne.

Diffusée tout au long de l’année 2021, avec des mises en lumière particulières lors des dates limite de dépôt, cette série courte et ludique a pour vocation d’offrir un nouveau service aux professionnels. Le premier épisode de cette série sera diffusé la semaine du 15 février, en vue du dépôt de dossier pour les commissions du 22 février

Une plateforme pour un service public numérique

Lancée en mai 2019, cette plateforme est l'outil unique des porteurs de projets pour solliciter les aides du CNL et suivre l’avancement de leurs demandes. Il s’adresse à l’ensemble des professionnels, soutenus ou ayant déjà effectué une demande auprès du CNL, ainsi qu’aux nouveaux demandeurs.

En dématérialisant 100 % des démarches, le CNL a opéré la transformation numérique complète de ses services, tout en conservant un dialogue et un accompagnement quotidiens des professionnels.

Les services ressources (foires aux questions, assistance technique par courriel, informations en ligne, etc.) sont complétés par cette série de vidéos pédagogiques et ludiques, et par des rendez-vous mensuels en ligne.

Les portes ouvertes en ligne pour les auteurs et les éditeurs

Les « portes ouvertes aux auteurs » du CNL, lancées dans ses locaux en 2020, se poursuivent cette année en visioconférence. Tous les premiers mardis de chaque mois, de 14h à 15h30, sur inscription, le CNL accueille les auteurs, les illustrateurs et les traducteurs pour les guider dans leurs démarches de demande d’aide.

À partir du 4 mars prochain, le dispositif est étendu aux éditeurs, avec des rendez-vous spécifiques chaque premier jeudi de chaque mois, de 14h à 15h30, et sur inscription. Aide à la publication et à la traduction, prêt économique, soutien aux grands projets et à la promotion des auteurs et des catalogues : les dispositifs du CNL sont présentés aux éditeurs, soutenus par le CNL ou nouveaux demandeurs, avant un temps d’échanges avec les participants.