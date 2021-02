2,25 millions £ pour sauver la Bibliothèque nationale du pays de Galles

Comme le souligne The Guardian, le gouvernement gallois avait déclaré en janvier qu’il ne pouvait pas augmenter les budgets de l’établissement. En pleine pandémie, les autorités affirmaient à la BBC être soumises à des « pressions financières sans précédent ».

De son côté, la bibliothèque était mal en point depuis plus d’une décennie. En septembre dernier, une étude révélait que les revenus de l'institution avaient baissé de 40 % entre 2007 et 2019. Le personnel aurait également diminué de 23 %.

Les recommandations de l’étude étaient on ne peut plus claires : l’établissement avait rapidement besoin d’un soutien financier. En l’absence d'évolution, 30 emplois devraient être supprimés, et les services offerts par la bibliothèque sérieusement réduits.

Des manifestations efficaces

Une pétition signée par plus de 14.000 personnes avait appelé le gouvernement gallois à réagir. Elle soulignait notamment que « les bibliothèques ne doivent pas générer leurs propres revenus de la même manière que les entreprises ».

En apprenant la situation, l’auteur d'À la croisée des mondes, Philip Pullman, s’est joint aux signataires. « La Bibliothèque nationale du Pays de Galles est en danger et doit être sauvée », a-t-il déclaré, critiquant l’état de délabrement culturel qui règne, selon lui, dans le pays.

Ces efforts n’ont semble-t-il pas été vains, puisque ce mercredi le gouvernement annonçait un plan de financement de 2,25 millions £. Le Musée national du pays de Galles bénéficiera lui aussi d’une aide conséquente de 3,95 millions £.

Le vice-ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme, Lord Elis-Thomas, a déclaré que cet argent « protégerait et soutiendrait deux de nos plus importantes institutions culturelles pendant cette période très difficile ».

« Nous prenons des mesures pour protéger les emplois et assurer la pérennité de ces organismes, qui sont chargés de prendre soin de nos collections nationales au nom de la population du pays de Galles », conclut-il.

Crédit photo : Bibliothèque nationale du Pays de Galles — Ian Capper — CC BY-SA 2.0