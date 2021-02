L’enquête de Saviano qui décortique les nouvelles stratégies de la mafia

« Ne pas demander de l’argent comme pour les rackets, mais en distribuer. » Voici comment Roberto Saviano résume la nouvelle stratégie de la mafia. « La mafia se présente avec un autre entrepreneur qui veut vous aider — détaillait l’écrivain et journaliste, dimanche 24 janvier à la télévision en tant qu’invité de l’émission Che tempo che fa, dirigée par Fabio Fazio. Elle ne vous demande pas d’intérêts usuraires, il entre avec une participation minimale dans la société. Après quelques mois, il commence à demander un retour et à partir de ce moment, ils commencent à vous enlever votre entreprise. »

Puis il parle des hôtels de Rimini, capitale de la province de Rimini, dans la région Emilia-Romagna : « À Rimini, par exemple, les directeurs des grands hôtels, qui étaient déjà en difficulté, ont été directement approchés par les réseaux criminels qui leur ont offert de l’argent ou des propositions d’achat. Les grands hôtels ont réussi à se défendre. Les mafias ne se sont pas présentées avec leurs soldats pour menacer les entrepreneurs qui ne veulent pas vendre, mais ont décidé d’acheter des plages, des auberges, des Bed & Breakfast. Ils les droguent avec leur argent, se préparent à concurrencer les hôtels qui ne voulaient pas vendre. »

Voici les points clés d’une enquête qui a été publiée pour la première fois dans les pages du Corriere della Sera, puis dévoilée à la télévision.

Le préfet de Rimini évoque le Protocole de légalité

Au Corriere di Bologna le préfet de Rimini Giuseppe Forlenza explique que « de septembre à aujourd’hui 10 des 13 interdictions antimafia à Rimini ont concerné des activités hôtelières ». Ce qui témoigne de l’attention des institutions au phénomène. Les difficultés du secteur hôtelier, moteur économique de la région, pendant la pandémie ont constitué un terrain fertile pour les infiltrations de la mafia, qui « s’enracine dans le circuit de la bonne santé économique pour tirer profit de la situation difficile dans laquelle se trouvent les familles et les entreprises ».

Cependant le préfet souligne l’activité de l’État et des forces publiques : « L’action de prévention (…) s’exerce à travers des contrôles ciblés et fréquents, ainsi qu’une surveillance constante dans le cadre tant du groupe d’inspection antimafia que du Comité pour l’ordre et la sécurité publique. »

Il existe aussi depuis 2013 un protocole pour la protection de la légalité dans le secteur hôtelier, visant à empêcher la pénétration des intérêts du crime organisé. Il a été mis à jour en septembre dernier. Voici de quoi il s’agit : « Un outil spécifique (…) avec lequel il est possible de suivre, grâce à des indices d’espionnage, les ventes d’actions ou les achats de biens qui ont lieu dans un laps de temps donné, ainsi que l’origine géographique et l’âge de ceux qui investissent dans ces activités. Ces données agrégées permettent un ciblage plus efficace des activités de la police », explique Forlenza.

Ce protocole a été signé par les associations professionnelles, les municipalités de la province et la préfecture dans le but donc de passer à la loupe tous les transferts de propriété des installations d’hébergement touristique. Il a aussi été étendu au secteur des boîtes de nuit.

Vers un changement de procédure

« Le thème est là, Saviano a fait mouche — explique toujours au Corriere di Bologna Filippo Giorgetti, maire de Bellaria Igea Marina, une zone côtière et une destination de vacances en province de Rimini — car le phénomène est inquiétant ». Dans cette localité, il y a surtout des entreprises familiales et, d’après le maire, la préfecture a toujours mis en place d’excellentes mesures, même s’il y a encore « un besoin urgent de coordination ».

En effet le préfet précise qu’un « protocole spécifique est en cours de définition pour lutter contre l’usure et l’extorsion qui impliquera, en plus des associations professionnelles, également les banques ». Un instrument qui prévoit aussi une action de sensibilisation et d’information.

“La synergie entre légalité et participation”

La présidente de l’Assemblée législative, Emma Petitti, affirme à Chiamamicittà. it, le quotidien en ligne de la province de Rimini, qu’avec l’approbation de ce protocole « on espère que la région Émilie-Romagne pourra servir de précurseur pour d’autres régions ».

Elle précise que le protocole d’accord « jettera les bases d’un réseau entre les autorités et associations locales et renforcera les systèmes de collecte de données relatives à l’attribution, la destination et la gestion des biens saisis et confisqués dans la région ». Elle considère en effet que « le renforcement de la synergie entre légalité et participation est le point fort de ce projet ».

Emma Petitti est consciente des difficultés du territoire de l’Emilia-Romagna, mais espère également une réaction qui implique les forces civiles et citoyennes : « Les protocoles, les interventions dans les écoles, la cartographie des biens confisqués sont l’autre face de la Riviera, le vrai défi de nos villes qui peuvent maintenant donner vie à un processus stable capable d’impliquer tous les acteurs de manière consciente. »

crédit photo : seleniamorgillo CC BY NC ND 2.0