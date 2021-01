Italie : des ventes en hausse en 2020, portées par l'ebook et le livre audio

Les ventes de l'année 2020, pour le secteur du livre italien, se ferment sur un total de 1,54 milliard €, selon les données communiquées par l'Association des éditeurs italiens (Associazione Italiana Editori, AIE).

Ces bons résultats, présentés comme figurant « parmi les meilleurs en Europe » par l'organisation, ont été rendus possibles « grâce au dévouement de nos éditeurs — qui ont continué à investir, même dans les mois les plus difficiles — et de nos libraires, sans oublier le gouvernement et le Parlement italiens, qui ont lancé un vaste plan d'aide et ont choisi, pour la première fois, de considérer les livres comme des biens essentiels, permettant ainsi aux librairies de rester ouvertes pendant les confinements », assure Ricardo Franco Levi, président de l'AIE.

En considérant uniquement le livre imprimé, les ventes, en valeur, ont augmenté de 0,3 % en 2020, pour atteindre 1,43 milliard €. La croissance la plus spectaculaire se trouve du côté d'autres formats, numérique et audio. La croissance se chiffre à 37 % pour le premier, qui pèse pour 97 millions €, et 94 % pour le second, avec 17,5 millions € au total.

À la fin de cette année 2020, les ventes numériques et audio représentent ainsi 7,4 % des ventes du secteur. Au total, 104,5 millions d'exemplaires physiques et numériques ont été achetés par les Italiens (le livre audio est exclu de ce chiffre).

Des inquiétudes persistent

La situation économique plutôt encourageante ne fait pas oublier les mois plus difficiles pour les points de vente, notamment. Les chaînes de librairies ont souffert, souligne l'AIE, mais la librairie, dans l'ensemble, résiste : elle représentait 52 % des ventes en avril, puis 57 % en décembre. Les canaux numériques ont toutefois largement profité de la crise sanitaire, passant de 27 % en 2019 à 43 % de parts de marché en 2020.

Par ailleurs, l'association professionnelle indique que les situations des éditeurs académiques, de voyage, de tourisme ou d'art ne sont pas vraiment enviables, après cette année de Covid.

ECONOMIE: le secteur du livre irlandais s'en sort bien

Comparé au reste de l'Europe, l'Italie rejoint les secteurs du livre du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Finlande, qui font eux aussi état de résultats positifs en 2020.

Ricardo Franco Levi, dans son analyse, assure que le maintien de l'ouverture des librairies lors du confinement de fin d'année a changé la donne, tout comme le plan de soutien au secteur du livre mis en place par le gouvernement italien.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0