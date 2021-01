Malgré le Covid, des Nuits de la lecture réussies

Les Nuits de la lecture invitaient cette année à « Relire le monde ». Les milliers d’évènements organisés dans un cadre sanitaire strict ont été autant d’opportunités de célébrer tous ceux qui font naître et vivre le livre et qui œuvrent pour que les lecteurs soient toujours plus nombreux.

Pour la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, les Nuits de la lecture ont été l’occasion d’aller à la rencontre de jeunes élèves de CM1 de l’école Bel Air à Torcy (77), qui a organisé différents ateliers autour des prix littéraires et des livres préférés des élèves.

Elle a également visité la Bibliothèque publique d’information et échangé avec Hervé Le Tellier, lauréat du prix Goncourt 2020, en amont de la conférence de l’auteur autour de l’humour en littérature, organisée dans le cadre des Nuits de la lecture. Pendant quatre jours, des événements et des animations ont été organisés in situ, dans le respect des règles sanitaires, par les bibliothèques, les librairies et les établissements scolaires.

En parallèle, des événements en ligne, imaginés par des lieux aussi divers que des musées, des théâtres ou des opéras, ont permis d’assister, la nuit venue, confortablement installé depuis chez soi, à une multitude de rencontres avec des auteurs, des lectures théâtrales ou musicales et des performances littéraires notamment.

Le grand quiz : « Questions pour un lecteur », développé en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France - Gallica, le service de questions-réponses en ligne Eurêkoi de la Bibliothèque publique d’information et le Centre national du livre, a également séduit plus de 30.000 participants depuis sa mise en ligne le 13 janvier dernier.