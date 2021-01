Japon : légiférer sur le cosplay, délicat exercice du gouvernement

Faut-il légiférer sur la pratique des cosplayers ? Le gouvernement japonais s’interroge, et sollicite actuellement les représentants les plus significatifs du milieu. Ainsi, Shinji Inoue, ministre de la Stratégie dans le cadre de Cool Japan, a auditionné les acteurs du cosplay. Récemment, c’est Enako, une vedette de l’Artchipel, qui a pu se faire entendre et expliquer ses positions.

COSPLAY: hommages aux héroïnes de la littérature jeunesse

Cool Japan présente bien plus qu’une nouvelle opération de Soft Power de la part du gouvernement japonais. Il s’agit d’une tentative d’exportation de masse de la culture populaire, destinée à faire recette à l’étranger. Et le pays est disposé à investir pour aider les ayants droit dans cet objectif. Or, le jeu du Cosplayer, tout à la fois homme-sandwich, passionné… et parfois professionnel, devient ambigu.

L’idée que pose que législateur japonais repose sur la notion de commerce, justement : constatant que l’engouement pour le cosplay prend des proportions appréciables — en tant que porte-parole de séries, mangas, animes et bien plus — le gouvernement savoure la situation. Cependant, l’activité doit rester dans un cadre non lucratif : si une rémunération intervient, alors une possible violation du droit d’auteur interviendrait.

« Le cosplay a élargi sa base en tant que culture. Nous devons exposer la créativité du pays », indique Shinji Inoue. L’équilibre devient délicat, quand il s’agit alors de maintenir d’un côté le droit d’auteur, et de l’autre, le développement d’une activité promotionnelle. Car l’enjeu est bien là : si des cosplayers parviennent à se dégager des revenus de cette activité, comment freiner l’essor économique que cela représente ?

Et dans le même temps, alors qu’une législation vient finalement d’aboutir pour la protection des œuvres en ligne, impossible pour le gouvernement de ne pas œuvrer à la protection des ayants droit.

Souvent sans contact avec les auteurs originaux, les cosplayers agissent dans un cadre sans véritable périmètre défini, et en cas d’application trop stricte de la loi, seraient passablement lésés.

Trouver le juste milieu...

Pour l’heure, le Japon ne prévoit pas d’aménagements de la législation : seul un plan de sensibilisation au droit d’auteur émergerait. Pour l’heure, ajoute-t-on, « nous avons besoin d’un mécanisme dont les deux parties puissent profiter en toute tranquillité ».

Avec cette question en ligne de mire : arrivera-t-on à ce que les frais de franchise ou autre soient imposés aux cosplayers ? Au risque de voir l’activité réduite, voire de perdre la dimension de communication qui s’offre au bénéfice des séries et créateurs. Pour nombre d’observateurs, le gouvernement s’apprête à ouvrir là une boîte de Pandore qu’il vaudrait mieux ne pas approcher.

L’approche que développera Japan Cool conditionnera bien des choses en la matière, dans la commercialisation de la culture japonaise à l’étranger, notamment. Mais plus encore, dans la valorisation de ses propres créations, au sein de son territoire.

L’histoire devient d’autant plus intéressante que les Cosplayers ne reculent devant rien pour se rapprocher de leurs personnages favoris. Pour preuve, le compte Polygon Forge, qui s’est lancé dans la réalisation d’un pantalon — si, si — tiré du personnage du jeu vidéo Virtua Fighter.

Via Kyodo, Nikkan

crédit photo : Richie S - New York Comic Con 2017, CC BY SA 2.0 ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0