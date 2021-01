Centre-Val de Loire : le Covid-19, vecteur d'inquiétudes pour le secteur du livre

Auteurs, éditeurs et libraires ont été interrogés par l'agence Ciclic, à travers un questionnaire élaboré par cette dernière.

Auteurs : des baisses de revenus attendues

70 réponses ont été obtenues, envoyées par des auteurs et des autrices, dont 44 écrivains, 13 illustrateurs, 6 traducteurs et 6 répondants qui font état d'une activité d'auteurs, scénaristes ou réalisateurs de films. L'agence remarque des auteurs peu fédérés, assez isolés, avec une adhésion à des organismes professionnels encore rare.

Du côté des revenus, « 5 auteurs ne perçoivent aucune rémunération (0 % de leurs revenus) en 2019, 32 n’atteignent pas le plafond AGESSA (9027 euros par an en 2019, palier qui ouvre des droits sociaux), et parmi eux, 14 indiquent avoir de très petits revenus globaux puisque la part des revenus en DA (droits d'auteur) est supérieure à 25 % de leurs revenus totaux (alors même qu’elle est sous 10 000 € annuels) ; 7 ont néanmoins des revenus en DA supérieurs à 30 000 euros par an », indique l'agence.

Les réponses des auteurs signalent une baisse assez mesurée des revenus en 2020, globalement, mais le contrecoup de la crise liée au coronavirus risque de se faire sentir en 2021, selon Ciclic, avec un impact différé des annulations de salons, festivals et autres séances de dédicace.

Les aides ont été relativement peu mobilisées par les auteurs : 7 ont demandé et obtenu rapidement l’aide CNL (2135 € en moyenne sur la période), qui a surtout concerné des auteurs ayant plus de 10.000 € de droits d'auteur par an, et 7 autres ont bénéficié du fonds de solidarité, pour la plupart détenteur d’un numéro Siret. 14 auteurs ont obtenu une aide de la région, pour un montant de 1500 € en moyenne.

Des revenus d'autres activités trop importants, moins de 50 % de baisse des revenus entre 2019 et 2020, l'incertitude de répondre aux critères, ou l'impossibilité de cumuler les deux aides Fonds national de solidarité et CNL-SGDL expliquent l'absence de demande de certains auteurs.

53 auteurs soulignent leur inquiétude face à l'avenir, et « une partie » d'entre eux affirme se sentir désarmée face aux procédures et démarches administratives...

Éditeurs : trésorerie fragile et prêts à rembourser

39 réponses ont été traitées par l'agence, émanant de 24 entreprises, 12 associations et 3 autres structures, avec 2 adhérents au Syndicat national de l'édition seulement. Plus de la moitié des répondants sont en autodiffusion et 20 éditeurs pratiquenet également l'autodistribution. La grande majorité des maisons d'édition ayant répondu ont entre 0 et 5 salariés.

7 éditeurs affichent plus de 300.000 € de chiffres d'affaires et 16 éditeurs représentant 48,4 % donc presque la moitié déclarent un CA inférieur à 50.000 €. 14 éditeurs (42,4 %) se situent au-delà de 100.000 € de CA. Selon l'agence, la typologie des répondants reste donc orientée vers des maisons d'édition de petite taille.

À courte échéance, la situation économique reste correcte, pour de telles structures. Seulement « 3 éditeurs estimaient pouvoir avoir des problèmes de trésorerie à très court terme (dont 2 CA en dessous de 50.000 euros) et 15 prévoyaient des problèmes en fin d’année », relève l'agence. Des structures ont même amélioré leur situation, par l'intermédiaire des emprunts ou des reports de charge.

Prêts garantis par l'État, chômage partiel et démarches participatives ont été mobilisés par les éditeurs qui se sont tournés vers les aides. « Néanmoins pour beaucoup, malgré ces aides financières qui ont permis de ne pas être en cessation de paiement, le fond du problème réside dans la baisse d'activité induite par le confinement et la crise », explique l'agence. L'absence de dispositif de soutien public au livre, comme les commandes publiques ou les bons d'achat de produits culturels, est déplorée.

EDITION: au Royaume-Uni, le livre imprimé se porte bien

20 % de la production prévue en 2020 auraient été décalés en 2021, et 2,5 % auraient été annulés. Seuls 3 éditeurs relèvent une augmentation des ventes de livres numériques.

Les chiffres d'affaires des entreprises sont particulièrement touchés, avec des baisses de plus de 20 % sur le premier semestre 2020 pour plus de 60 % des éditeurs répondants. Un quart d'entre eux estime la baisse à plus de 40 % sur toute l'année 2020.

62,5 % des éditeurs se disent inquiets pour l'avenir de leur structure, notamment du fait d'une absence des « petits éditeurs » dans les librairies, malgré la reprise et les achats des lecteurs.

Librairies : les plus petites sont les plus fragilisées

29 répondants ont participé à l'étude de Ciclic, représentant 53 % des librairies et 22 % de la totalité des points de vente du territoire, maisons de presse incluses. La moitié des points de vente (14) font moins de 300.000 € de chiffre d'affaires, 11 font entre 300.000 € et 1 million € et 3 plus de 1 million €. La grande majorité des librairies ont entre 1 et 5 salariés.

Si le fonds de solidarité et le dispositif de chômage partiel ont permis aux librairies de limiter l'impact de la crise sur les frais généraux, le loyer s'est avéré problématique pour une partie d'entre elles. Fait déjà remarqué et commenté, l'activité en librairie, très bonne, a permis de limiter les problèmes de trésorerie. Cependant, 2021 inquiète avec les premiers remboursements liés aux prêts, ou encore les charges à payer.

SOCIETE: un troisième confinement se profile

« À noter : l’impact du chiffre collectivités, difficilement rattrapable d’après ce qu’en pensent certains libraires et les salons et autres manifestations représentent également une perte non rattrapable », souligne l'agence. Par ailleurs, la disparition des salons et autres manifestations se fait aussi sentir, sur 2020.

Dénominateur commun au monde du livre de la région Centre-Val de Loire, l'inquiétude est de mise, ici aussi. Pour 10 librairies sur 29, cela signifie à moyen terme un changement de leurs habitudes professionnelles, avec une baisse du stock ou le développement des ventes en ligne.

L'enquête complète et ses résultats se trouvent à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0