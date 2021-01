L'Italie se dote d'un Prix Andrea Camilleri, pour promouvoir lecture et écriture

CEVA Logistics et Emmelibri (qui appartient au distributeur italien Messaggerie) donnent vie à C&M Book Logistics dans le but de créer le pôle logistique le plus moderne et efficace en Europe. Le partenariat entre CEVA Logistics et Emmelibri, sociétés qui collaborent depuis les années 1990, a été renouvelé et couronné d’une joint-venture : C&M Book Logistics. Le but : développer un centre novateur pour la logistique et la distribution des livres en Italie.