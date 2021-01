Les Ensablés – Le crime de l'omnibus, de Fortuné de Boisgobey

Les spécialistes du roman policier connaissent sans doute ce Fortuné de Boisgobey, journaliste et feuilletoniste. Mais les autres ? J’avoue que je n’en avais jamais entendu parler jusqu’à ce jour où un ami m’a révélé son existence à travers ce roman « Le crime de l’omnibus ». Pourtant, ce Boisgobey eut beaucoup de succès. Fils de famille, voyageur (il alla en Orient), fonctionnaire au ministère des Finances, il entra tardivement en littérature et écrivit 66 romans, dont une dizaine de policiers, pour finir président de la Société des Gens de lettres.

Qui s’en souvient ? Son nom ne figure jamais dans l’histoire littéraire dite sérieuse. Son ascendance, on pourrait la trouver dans Eugène Sue, et bien sûr dans Gaboriau qui fut un des créateurs en France du genre policier, avec son inspecteur Lecoq, vague héritier du Dupin de Poe.

Feuilletoniste, Boisgobey obéit à la loi du genre : relancer le suspens à chaque fin de chapitre. Il cultive habilement le mystère, même si l’intrigue est parfois un peu trop « téléphonée ». Mais il n’y a pas que cela, du moins dans ce roman « le crime de l’omnibus ».

D’abord l’histoire, pour se mettre en appétit. Un soir, à Paris, Paul Fréneuse, jeune peintre reconnu et riche, monte dans l’omnibus qui le ramène à Pigalle. Il prend place face à deux jeunes femmes, l’une blonde, l’autre brune. Cette dernière, habillée de noir, a le visage dissimulé sous la voilette. Ses vêtements, quoique décents, sont élimés. Soudain, elle baisse la tête et la repose sur l’épaule de sa voisine étonnée. Mais celle-ci, bonne fille, ne la repousse pas. À la station suivante, comme elle doit descendre, Fréneuse prend sa place et, à son tour, sent contre lui, la jeune brune toujours endormie, visiblement épuisée. Arrivé au terminus, il veut la réveiller : elle est morte !

La police conclut à une mort naturelle, rupture d’anévrisme. Qui est cette femme ? Elle n’a aucun papier, on ignore son domicile. Fréneuse, intrigué, retrouve peu après son ami Binos et lui raconte son étrange aventure.

Il s’appelait Binos, cet amateur de bière, artiste médiocre, mais discoureur incomparable, philosophe pratique et paresseux comme une loi, s’occupant de tout, excepté de peindre, quoiqu’il eût toujours trois ou quatre tableaux en train, au demeurant le meilleur garçon du monde, le plus serviable, le plus désintéressé et par-dessus tout le plus amusant.

Il y a un côté « Rouletabille » chez Binos. Aussitôt, il échafaude un scénario criminel : l’inconnue aurait été assassinée ! Et le voilà parti dans une enquête. D’abord, il faut identifier la morte. En ce temps-là, les cadavres dont on ignorait le nom étaient présentés à la morgue, où chacun pouvait aller les voir, exposés comme des objets, presque nus...

Évidemment, Binos a raison : il y a eu crime. Mais pourquoi, et comment surtout ?

Nous ne dévoilerons pas la solution. Il vous faudra le livre, découvrir qui est cette inconnue, pourquoi un policier déguisé hante un café fréquenté par Binos, et que certains ne sont pas ceux que l’on croit, etc.

Cette lecture vaut surtout pour sa description d’un Paris disparu, celui des peintres, d’une vie urbaine bien différente de la nôtre, où les rues de Paris avaient des allures de province. On y apprend beaucoup également de la vie et de la mort des petites gens.

Par exemple

Les grands cimetières situés dans l’intérieur de la ville sont à l’usage exclusif des privilégiés qui ont le moyen d’acquérir un terrain à perpétuité. On y a bien réservé un coin séparé pour la fosse commune, de même qu’on est obligé de souffrir que les indigents circulent sur les grands boulevards ; mais la classe moyenne des morts, celle qui ne peut acheter qu’une concession temporaire, n’y est plus admise. On l’a reléguée dans les deux cimetières suburbains de Saint-Ouen et d’Ivry. (...) Le peuple a protesté en baptisant de noms bizarres les enclos lointains où l’on a exilé ses morts. Il appelle Cayenne le cimetière de Saint-Ouen ; il appelle celui d’Ivry le Champ des Navets. Ivry est sinistre. C’est là qu’on enfouit les guillotinés. Saint-Ouen n’est que triste.

Ou encore :

La rue de la Sourdière est une de celles que les transformations du vieux Paris n’ont pas atteintes. Elle confine à la Butte-des-Moulins qu’on a rasée, mais elle est encore aujourd’hui ce qu’elle était il y a cent ans, quoique tout ait changé autour d’elle. La rue Neuve-des-Petits-Champs et la rue Saint-Honoré ont beau faire du tapage au nord et au sud, le marché Saint-Honoré a beau grouiller à l’ouest, la vieille rue de la Sourdière reste paisible comme une grand’mère assoupie au coin de son feu. On y vient quand on y a affaire, mais on n’y passe pas. Elle ne mène à rien. C’est une brave rue, une honnête rue. Les mal-vivants n’y logent point, et les demoiselles qui font tous les jours le tour du lac ne se doutent pas qu’elle existe. Elle a de la respectabilité, dirait un Anglais. (...) Le soir, en été, on y joue au volant d’un trottoir à l’autre. On y apporte des chaises et l’on y cause. L’herbe y pousse entre les pavés, et l’on y voit parfois picorer des poules. Le roulement d’une voiture attire les gens aux fenêtres. C’est la province en plein Paris. Les maisons qui la bordent font bonne figure avec leurs hautes portes cochères, leurs cours silencieuses et leurs larges escaliers de pierre. Elles semblent avoir été bâties pour abriter d’anciens magistrats, des chanoines retraités, ou tout simplement des sages dégoûtés du monde.

Ce n’est pas un chef-d’œuvre que ce Crime de l’omnibus, mais un témoignage précieux d’un temps disparu ; un style aussi, où l’on sanglote en disant « c’est affreux », où l’on parle d’une « malheureuse enfant », d’une « pauvre enfant », laquelle s’évanouit sous le coup de l’émotion. Tout d’un coup, le lecteur est plongé ailleurs, et il faut qu’il s’y contraigne, pour goûter, un peu, d’un passé enfoui qui fait rêver.

Hervé BEL

On pourra consulter le site Gallica qui publie un grand nombre d’œuvres de Fortuné de Boisgobey (ici), ainsi que Wikipedia.

Le crime de l’omnibus – Fortuné Du Boisgobey – AlterEdit – 9782846331685 – 16 €