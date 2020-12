Enquête sur la lecture en Italie : augmentation des lecteurs en 2020

L'objectif de l'enquête, dont une synthèse est disponible ici, est de photographier le comportement des Italiens, âgés de 15 à 74 ans, en matière de lecture. Lors de la précédente enquête, publiée en juillet 2020, la désaffection pour la lecture prévalait en raison de l'état général d'inquiétude et des changements dans les habitudes familiales. Après une période d'adaptation, la lecture a été redécouverte, mais sous de nouvelles formes.

En effet l'année du Covid-19 a vu l'augmentation du nombre de lecteurs en Italie : en octobre 2020, le pourcentage de citoyens qui déclarent avoir lu un livre (y compris les livres électroniques et les livres audio) au cours des douze derniers mois s'élève à 61 %, contre 58 % en 2019 et 55 % en 2018. Mais ce n’est pas tout. Comme le souligne Paola Passarelli, directrice générale de la section Bibliothèques et droits d'auteur du MIBACT (ministère de la Culture) dans le communiqué de presse de l’AIE, cette enquête révèle « une remarquable résilience de l'ensemble du secteur », et ce, grâce également aux interventions publiques.

L’importance des interventions publiques

Une considération au préalable, avant d’en venir aux chiffres : les actions menées par le ministère de la Culture ont contribué à relancer le secteur, dans un cadre global d’aides qui a donné à l’Italie la primauté en Europe dans la taille et la rapidité des interventions. C’est ce que rappelle Paola Passarelli : « Les effets de ces actions ont été accrus par les interventions voulues par le gouvernement et mises en œuvre par la Direction, toujours en soutien de l'ensemble du secteur. Nous pouvons en effet affirmer, avec une fierté légitime, que par son ampleur financière et sa rapidité, l'intervention publique italienne a été la première de tous les pays européens. »

Des interventions diverses, parmi lesquelles on peut rappeler le fonds d'urgence pour les entreprises culturelles, qui a permis l'achat de livres par les bibliothèques publiques, le fond de 10 millions d’euros destinés aux petits éditeurs ou le crédit d'impôt pour les libraires.

La croissance de la lecture électronique

La première donnée à souligner est la croissance des médias numériques : sur 100 lecteurs, 40 utilisent les nouvelles technologies (ils étaient 32 en 2019). Quant aux livres électroniques, les lecteurs atteignent 30% (ils étaient 25% en 2019), alors que les livres audio n'augmentent que de 2 points pour atteindre 12% (ils étaient 11% en mai 2020 et 10% en 2019).

Ceux qui lisent quatre livres numériques ou plus par an atteignent 14% (ils étaient 9% en 2019), alors que pour les livres audio on passe de 2% à 3%. La satisfaction du président du Cepell, Diego Marani, est évidente : « Les achats sur Internet et la lecture de livres numériques augmentent également. Nous sommes heureux de constater qu'il y a également une augmentation du nombre de lecteurs forts, autant d'éléments positifs qui confirment l'efficacité des efforts que le Centre pour le livre et la lecture a lancés et continuera à poursuivre avec ses campagnes de promotion de la lecture. »

Le retour en librairie et les autres points de vente

Pendant le confinement les Italiens se sont approchés de la lecture et 3,4 millions ont acheté pour la première fois de leur vie un livre en ligne, 2,3 millions un ebook. Mais ils n'ont pas abandonné la librairie, d’après Diego Marani, président du Cepell « pivot de la vitalité culturelle de l'Italie ».

Au contraire, ils ont recommencé à la fréquenter. Le choix du gouvernement de considérer les livres comme des biens essentiels a porté ses fruits : en octobre 2020, 67 % des lecteurs s'y sont rendus, une nette reprise par rapport à 20 % en mai 2020, au global une légère baisse par rapport aux 74 % en 2019. De plus, les librairies sont essentielles dans les mécanismes de choix des lecteurs : 33% d’entre eux choisissent quoi acheter une fois entrés en librairie, alors que 23% s’informent en ligne au préalable et 21% s’appuient sur les médias traditionnels.

Les autres points de vente physiques, principalement les supermarchés, sont fréquentés par 23 % des lecteurs en 2020, contre 21 % en 2019 et 11 % en mai 2020. Les boutiques en ligne connaissent également une forte croissance, atteignant 38 % dans l’année 2020 contre 31 % en 2019 et 39 % en mai 2020. L'emprunt en bibliothèque est également en évolution positive, impliquant actuellement, sous diverses formes, 40% des lecteurs.

Des nouveaux défis pour le secteur

« Les nouvelles données complètent le tableau d'un monde qui change », affirme Angelo Piero Cappello, directeur du Cepell, dans le communiqué de presse. En effet la situation de la pandémie, inédite et difficile, a contraint le monde du livre à faire évoluer ses pratiques et à se réinventer. D’après Cappello, « il est essentiel d'utiliser au mieux les données recueillies par l'enquête pour concevoir et mettre en œuvre des projets et des solutions toujours plus conformes aux besoins des lecteurs et aux tendances d'un marché en constante évolution ».

Pour le président de l'AIE, Ricardo Franco Levi, « les données sur la lecture s'inscrivent dans la tendance à la reprise des ventes et constituent un encouragement pour les éditeurs et les institutions publiques, qui ont beaucoup fait ces derniers mois pour soutenir le monde du livre ». Toutefois il reste encore du chemin à faire pour la solidité du secteur : « Nous ne sommes pas encore sortis de l'urgence : la période de Noël sera cruciale et, d'autre part, les changements rapides dans la manière de lire et d'acheter imposent de nouveaux défis à l'ensemble du secteur de l'édition. »