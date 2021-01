Légère baisse des livres déposés à la BnF en 2019, avec 20 % d'autoédition

Institué en 1537, le dépôt légal se poursuit, assuré notamment par la Bibliothèque nationale de France, et concerne désormais une variété de supports et de formats. Le livre imprimé reste un des principaux. En 2019, 79.581 publications ont été enregistrées par la BnF, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2018 et le premier recul du volume depuis 2015. Toutefois, difficile d'y déceler un phénomène structurel pour le moment.

8585 éditeurs ont effectué au moins un dépôt au cours de cette année 2019, avec un trio de tête formé par L'Harmattan (2497 titres), Edilivre (2074) et Hachette (1628 livres). La moitié d'entre eux, 4220 précisément, n'a effectué qu'un seul dépôt, et 126 représentent à eux seuls la moitié des dépôts : l'édition de livres reste donc très concentrée.

La part de la fiction et du documentaire au sein des dépôts est semblable à celle de l’an dernier (respectivement 56 % et 43 % du total.) Le roman et la fiction romanesque occupent, eux, un peu plus de place (22,5 % en 2019, contre 20,5 % en 2017 et 21,7 % en 2018), un phénomène que la BnF explique avec la part croissante de l'autoédition.

L'autoédition en hausse

« L’édition professionnelle demeure assez stable, avec 77,5 % des dépôts effectués (contre 79 % l’année précédente). D’autre part, le pourcentage des auteurs autoédités poursuit sa progression de manière significative, puisqu’ils représentent 34 % du nombre total des déposants (contre 29 % en 2018) et réalisent 7 % des dépôts », relève la BnF, qui note le dynamisme de l'autoédition en France.

59 % des nouveaux déposants sont en effet des auteurs autoédités, qui disposent de leur propre abrégé ISBN, obtenu auprès de l’Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre (AFNIL), ou utilisent un abrégé ISBN collectif, employé pour des publications isolées, sans création de marque éditoriale.

SENAT: une loi pour préciser le dépôt légal

À ce titre, les auteurs indépendants qui font appel à des prestataires d'autopublication ou les éditions à compte d'auteur ne sont pas pris en compte dans le total.

Normandie, terre d'impression

Concernant la répartition géographique, l’Île-de-France représente 33 % des déposants et près de 64 % des dépôts. Suivent les régions Auvergne-Rhône Alpes (10 % des déposants, 5,7 % des dépôts) et Occitanie (10 % des déposants, 4,5 % des dépôts.) Les régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur sont au coude à coude, avec chacune 8 % des déposants, et respectivement 3,7 % et 4,7 % des dépôts.

37 % des livres déposés sont imprimés hors de France, parmi lesquels 30 % le sont en Europe — principalement en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Pologne. Pour la France, la Normandie se distingue, avec 17 % des titres catalogués de 2019 qui y sont imprimés, devant l’Île-de-France (14 %), les Pays de la Loire (11 %) et les Hauts-de-France (10 %).

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0