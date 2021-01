Prix littéraires 2020 : bilan des ventes pour les romans récompensés

En s’appuyant sur les données de ventes de GfK*, ActuaLitté établit ici un panorama des ventes sur les 7 prix automnaux majeurs. La sélection retient volontairement les plus connus, en pointant les cumuls en volume et en valeur. « Il est bien difficile de dire quelle est la part exacte qui revient aux prix dans l’ensemble des ventes très fortes à cette période — aux environs du quart du chiffre d’affaires global de ventes de livres sur les seuls mois de novembre-décembre — mais assurément cette part liée aux prix est forte, sinon déterminante », assurait l’universitaire Olivier Bessard-Banquy, à ActuaLitté.

Évidemment, le montant évoqué en euros ne représente pas la somme gagnée par l’auteur, laquelle dépend de son avance sur ventes, ainsi que du pourcentage de droits d’auteurs contractuellement validé.

Voici donc pour 2020 :

Prix Goncourt : L’Anomalie d’Hervé Le Tellier

439.405 exemplaires — 8,64 millions € : « Une vraie documentation, riche et précise, qui accentue l’effet de réalisme et donne aux personnages de la crédibilité (si votre rêve de gosse est de devenir tueur à gages, c’est un manuel de formation) ; un sens de la narration incontestable qui donne au lecteur l’envie de tourner les pages (y compris dans la première partie : soit on accélère, soit on abandonne) ; et enfin, un sujet qui donne envie de réfléchir. » ActuaLitté était conquis.

Prix Femina : Nature humaine de Serge Joncour

93.871 exemplaires — 1,94 million € : « Lire Serge Joncour rend le lecteur un tantinet nostalgique d'une période riche, turbulente et stimulante, traumatisante et douloureuse. Une plume trempée d’humanité, au plus près des êtres, pour une brillante évocation de toute la complexité de la dernière partie du vingtième siècle. »

Prix Renaudot : Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon

111.626 exemplaires — 1,65 million € : « Parce que Marie-Hélène Lafon connaît bien sa grammaire, sur le bout des doigts, sur le bout de la langue. Sur le blanc de la page, elle s’y attelle avec force et conviction. Elle s’y jette avec gourmandise et délectation. »

Prix du roman Fnac : Betty de Tiffany McDaniel (trad. François Happe)

107.958 exemplaires — 2,81 millions € : « Betty est un récit de vies plurielles. C’est à la fois une danse, un chant, une peinture, une prière, une mémoire brutale et vraie, émaillée de bonheurs, de douleurs, d’émerveillements et de deuils. Betty raconte tout ce que l’être humain peut encaisser de violence et de vie, de bleus à l’âme et au corps. [...] Betty parvient à rendre universels les souvenirs d’une vie, les transformant en hommage aux origines, au courage, à l’espoir et à la famille. »

Prix Médicis : Le Cœur synthétique de Chloé Delaume

39.660 exemplaires – 706.675 €

Prix Interallié : Un crime sans importance d’Irène Frain

34.986 exemplaires – 620.000 €

Grand prix du roman de l’Académie française : La Grande Épreuve d’Étienne de Montety

19.837 exemplaires – 392.781 €

De quoi rassurer les inquiétudes concernant les ventes du prix Goncourt : 2020 sera bien une année exceptionnelle, puisque le roman d’Hervé Le Tellier n’est qu’à quelques dizaines de milliers d’exemplaires des résultats du lauréat 2019.

À elles seules, ces 7 récompenses ont généré plus de 16,75 millions € de chiffre d’affaires, sur une année particulièrement difficile. Mais du fait de la remise tardive de certains prix, la durée de vie des livres se prolongera assurément.

Une année 2019 particulièrement faste

Selon les données du Syndicat national de l’édition, l’année 2019 connaissait une croissance du chiffre d’affaires de 5 %, avec 435 millions d’exemplaires vendus. Soit un CA global de 2,806 milliards € contre 2,67 milliards en 2018. En replongeant dans les données de ventes 2019 (toujours GfK), la comparaison permet de faire ressortir quelques points intéressants :

Prix Goncourt : Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois

366.310 exemplaires — 6,85 millions €

482.141 exemplaires fin 2020

Prix Renaudot : La Panthère des neiges de Sylvain Tesson

350.475 exemplaires — 6,21 millions €

485.420 exemplaires, fin 2020

Prix Interallié : Les Choses humaines de Karine Tuil

127.064 exemplaires — 2,62 millions €

Grand prix du roman de l’Académie française : Civilizations de Laurent Binet

84.141 exemplaires — 1,82 million €

32.353 exemplaires, en format poche sur 2020

Prix du roman Fnac : De pierre et d’os de Bérengère Cournut

47.189 exemplaires – 883.000

20.578 exemplaires, en format poche sur 2020

Prix Femina : Par les routes de Sylvain Prudhomme

45.452 exemplaires – 850.000 €

Prix Médicis : La Tentation de Luc Lang

22.512 exemplaires – 443.000 €

Les prix littéraires de l’année 2019 auront donc réalisé plus 19,67 millions € de ventes — avec le cas Tesson qui rencontrait déjà un succès phénoménal avant même la remise du prix Renaudot. Entre les deux années, on observerait donc une perte de près de 16 % sur les ventes liées aux prix — mais un Renaudot vend, toujours selon GfK en moyenne 219.000 exemplaires. En effet, Sylvain Tesson avait frappé très fort.

* NDLR : le comparatif repose sur la semaine de vente 52 de l’année 2020 et celle 52 également de l’année 2019, afin de ne pas fausser la comparaison.