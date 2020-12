L'Attaque des Titans : la fin du manga désormais annoncée

Écrit et dessinée par Hajime Isayama, depuis le 9 septembre 2009, L’attaque des Titans (chez Pika en France, trad. Sylvain Chollet) compte pour l’heure 32 tomes en France – le 32e étant sorti en novembre dernier. Et depuis Twitter, on apprend qu’après le 33e, encore non annoncé, le 34e marquera la fin de l’aventure.

Il sera disponible en mai ou juin 2021, selon l’information. En juin dernier, Hajime Isayama annonçait clairement la fin proche. Il ne lui restait qu’une infirme partie de l’histoire à écrire : 95 % étaient déjà réalisés. On imaginait donc aisément que l’ultime affrontement interviendrait pour la fin 2021.

Pendant ce temps, la quatrième saison de l’anime suit son cours, et nul doute qu’elle n’a pas encore dit son dernier mot.

Pour autant, et comme on l’imagine, le succès de cette série, vendue à plus de 100 millions d’exemplaires, suscite la convoitise des pirates. Récemment, l’auteur même est intervenu sur les réseaux pour souligner que son éditeur, la Kodansha, prenait des mesures strictes pour lutter contre le piratage.