Le film policier, du livre au cinéma : Fantômas, l'immortel

Réalisation : Louis Feuillade ; scénario : Louis Feuillade, série de 5 films muets d’après les romans de Pierre Souvestre et Marcel Allain Fantômas (I), Juve contre Fantômas (II), Le Mort qui tue (III), Le Policier apache (IV) et Le Magistrat cambrioleur (V) ; photographie et montage : Georges Guérin ; production : Gaumont.

Interprétation : René Navarre : Fantômas. Edmond Bréon : inspecteur Juve. Georges Melchior : Jérôme Fandor. Renée Carl : Lady Beltham. Jane Faber : princesse Sonia Danidoff. Naudier : Nibet (épisodes I, III, IV). Volbert : Valgrand (I). Yvette Andréyor : Joséphine la pierreuse (I, II, IV). André Luguet : Jacques Dollon (III). Fabienne Fabrèges : Élisabeth Dollon (III). Luitz-Morat : Thomery (III). Maury : chef de la Sûreté (V). Mesnery : marquis de Tergall (V). Laurent Morléas : Paulet (IV, V). Martial : Ribonard (V). Germaine Pelisse : marquise de Tergall (V).

I — FANTÔMAS — À L’OMBRE DE LA GUILLOTINE (1913, 54 MIN)

L’inspecteur Juve réussit à capturer l’énigmatique malfaiteur Fantômas qui est incarcéré et condamné à mort, mais les hommes de ce dernier le font évader et c’est l’acteur Valgrand, son sosie, qui manque de peu d’être guillotiné.

II — JUVE CONTRE FANTÔMAS (1913, 64 MIN)

Juve, qu’aide le jeune journaliste Fandor, continue à traquer Fantômas. Il sera obligé d’affronter notamment un redoutable boa constrictor.

III — LE MORT QUI TUE (1913, 90 MIN)

Fantômas se fait des gants avec la peau du peintre assassiné Jacques Dollon afin de changer d’empreintes digitales.

IV — FANTÔMAS CONTRE FANTÔMAS (1914, 61 MIN)

Scotland Yard envoie l’inspecteur Tom Bob, en fait Fantômas en personne.

V — LE FAUX MAGISTRAT (1914, 67 MIN)

Fantômas se débarrasse du magistrat et son complice qu’il attache au battant d’une cloche, provoquant une pluie de sang et de bijoux.

La fusillade sur les tonneaux, le mur qui saigne, la lutte contre le serpent géant, la catastrophe du Simplon — Orient-Express, la peau des mains devenant des gants, la pluie de sang et de bijoux, autant de moments étonnants qui rappellent comment Feuillade s’est mis génialement au service de l’œuvre de Souvestre et Allain. « Que les exploits de Fantômas aient constitué l’indispensable négatif, la démystification grinçante de la Belle Époque ne suffit pas à expliquer le fol engouement dont ils ont joui. Boileau et Narcejac ont écrit qu’il fallait chercher une interprétation de Fantômas dans l’inconscient collectif. Fantômas, c’est un conte de fées moderne et tragique dont le vil enchanteur a toujours le dernier mot sur le preux chevalier », déclarait Francis Lacassin.

De son côté, Alain Resnais reconnaissait : « De tous les cinéastes qui ont porté Fantômas à l’écran, il est le seul qui en ait compris et respecté l’esprit, et s’il avait connu une totale liberté du point de vue financier, il aurait fait quelque chose d’encore plus proche du chef-d’œuvre de Souvestre et Allain. »

