L’édition algérienne en difficulté face à la Covid    

Dans son nouveau rapport publié peu avant Noël, l’UNESCO estimait que le marché mondial de l’édition devrait diminuer de 7,5 % en raison de la crise liée à la Covid-19. Mais certains pays sont inévitablement plus touchés que d’autres par les conséquences de la pandémie. C’est le cas de l’Algérie dont le secteur éditorial s’est retrouvé complètement paralysé avec la fermeture des libraires et l’annulation des festivals et salons.

Avec des aides de l’état quasi inexistantes, c’est une grande partie du secteur qui s’est effondrée. L’Algérie Press Service indique ainsi que cinquante maisons liées au Syndicat national des éditeurs de livres (SNEL) et 90 % des imprimeries ont cessé leurs activités.

EDITION : avec la crise, les cessions internationales en souffrance

L’annulation du Salon international du livre d’Alger (SILA) a été particulièrement difficile. Rendez-vous commercial incontournable, l’évènement est crucial pour beaucoup d’éditeurs. C’est par exemple le cas de Sofiane Hadjaj, cofondateur des éditions algériennes Barzakh, qui réalise traditionnellement un quart de son chiffre d’affaires annuel lors du salon.

Pour le président du SNEL, Ahmed Madi, si la crise est exceptionnelle elle est surtout le résultat d’« une situation catastrophique depuis plusieurs années ». L’éditeur blâme notamment « l’absence de politique culturelle » et appelle les pouvoirs publics à « recourir aux différents mécanismes de soutien à l’industrie du livre gelés depuis trois ans et à activer le Centre national du livre (CNL) qui devrait suivre la situation et fournir des rapports réguliers ».

Élargir les perspectives

Pour faire face à la situation, l’organisation d’un marché maghrébin du livre qui comprendrait la Tunisie, L’Algérie et le Maroc est également proposée. Cette solution envisagée depuis longtemps permettrait selon certains professionnels du secteur de redonner de la vitalité au marché du livre algérien qui souffre notamment d’un réseau de librairies faible sur le territoire.

« Nous réunissons tous les éléments pour avoir un véritable marché maghrébin », affirme l’éditrice marocaine Kenza Sefrioui à l’AFP. Les trois pays partagent en effet une langue et ont une proximité culturelle qui laisse à penser que lecteurs seraient au rendez-vous.

Cette solution ambitieuse se heurte cependant à plusieurs obstacles majeurs. La fermeture de la frontière commune entre le Maroc et l’Algérie et les tensions entre les deux pays rendent par exemple toute projection difficile.

Pour Elisabeth Daldoul, directrice des éditions Elyzad, si le projet n’aboutit pas c’est également en raison de la suspicion des autorités envers le livre qui renverrait à un imaginaire subversif.



