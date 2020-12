L'auteur de L'Attaque des Titans met en garde contre le piratage

Hajime Isayama, on lui doit Attack on Titan (L’attaque des Titans chez Pika en France, trad. Sylvain Chollet), série qui s’est classée dans les 20 mangas les plus vendus de l’histoire. Et avec l’animé, le phénomène s’est développé partout dans le monde. Au point que l’intéressé dispose d’une parole et d’une écoute mondiale.

MANGA: un ancien pirate reconverti en héraut de l'offre légale

Il vient de communiquer, en japonais et anglais, un message détaillant les outils que son éditeur, la Kodansha, prend actuellement pour lutter contre les téléchargements illégaux.

Ainsi, la maison « travaille actuellement à l’identification des origines de ces fuites. Tous les autres téléchargements illégaux sont en cours de discussion avec la police. Nous espérons que vous continuerez de profiter de nos produits officiels », indique-t-il.

Et d’annoncer la sortie dans Bessatsu Shōnen Magazine, l’outil de prépublication de la Kodansha, du prochain tome, le 9 janvier 2021, pour le numéro de février. Le 33e tome du manga sortira le 8 janvier.

Depuis 2009, la fidélité d’Isayama à l’égard de son éditeur Kodansha est indéfectible. Et les publications s’enchainent avec un succès colossal — titanesque, même. Pourtant, l’auteur avait prévu de mettre un terme à sa saga cette année 2020, avait-il assuré en décembre 2019.

HISTOIRE : Humanity vs. Giants, manga à l'origine de L'Attaque des Titans

Les fans, dans l’intervalle, continuent de frétiller : la saison 4 de l’anime est sortie le 6 décembre au Japon et doit arriver début janvier en Occident. Avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, le manga n’a pas laissé indifférent — autour de cette idée que le sectarisme institutionnalisé est générateur d’un cycle de violence et de douleur sans fin.

Ici, on nous promet un champ de bataille différent et des protagonistes déconcertants…