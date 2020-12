43 % des utilisateurs du Pass Culture se sont offerts au moins un livre

Attendus pour l'automne, puis pour une période définie comme « avant la fin de l'année », les conditions et le calendrier de la généralisation du Pass Culture ouvriront peut-être l'année 2021 au ministère de la Culture... En attendant, la société derrière ce dispositif culturel fait à nouveau état de la place particulière du livre au sein de l'expérimentation.

125.000 inscrits ont effectué plus de 730.000 réservations, au sein desquelles le livre représente 57 % des réservations totales et 35 % du montant total en euros. Ainsi, 400.000 livres ont été achetés auprès de 650 librairies, dont 40.000 pendant le deuxième confinement.

30 % des utilisateurs réservent même un livre pour leur première expérience culturelle sur l'application Pass Culture, signale-t-on. Au total, 43 % des utilisateurs de l'expérimentation ont réservé au moins un livre sur l'application. « Parmi eux, un utilisateur achète en moyenne 8 livres grâce à son pass Culture, pour un montant moyen dépensé de 95 € dans cette catégorie », indique la société qui gère le Pass Culture.

Trois départements se distinguent par une forte appétence pour le livre : le Bas-Rhin (1,9 fois plus de livres réservés, en moyenne), l'Hérault (1,5 fois plus de livres réservés) et le Doubs (1,3 fois plus de livres réservés).

Parmi les titres les plus plébiscités pour ses réservations, des romans de poche et des mangas. One Piece, d'Eiichirō Oda, L'Attaque des Titans, de Hajime Isayama ou encore My Hero Academia, de Kōhei Horikoshi, côté mangas et, pour les romans, les livres de Guillaume Musso, Victor Hugo et Virginie Grimaldi. Le communiqué du Pass Culture relève aussi le succès de Toujours plus, de la YouTubeuse Léna Situations (Robert Laffont) et du Pass Lecture Culture de la Bibliothèque Nationale de France.

CULTURE: Barack Obama partage sa liste de livres de l'année

Pour les offres numériques, le Pass Culture a permis de faire découvrir l'application gratuite de lecture d'extraits L’Ovni, portée par l'éditeur Le Tripode, mais aussi les ouvrages du domaine public en téléchargement gratuit chez Feedbooks. Pour le payant, des utilisateurs ont profité d'abonnements de 1 et 3 mois à la plateforme Youboox, et des achats de livres numériques chez ePagine. Chez ce dernier, le recueil poétique Lait et miel de Rupi Kaur (traduit par Sabine Rolland, Pocket) et le livre Amours solitaires, de Morgane Ortin (Albin Michel) ont connu un beau succès.

Depuis juin 2019, le pass Culture est en expérimentation dans 14 départements de France (Ardennes, Bas-Rhin, Côtesd’Armor, Doubs, Finistère, Guyane, Hérault, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Nièvre, Saône-Et-Loire, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Vaucluse). Il devrait être doté, à son lancement, de 300 €, et non 500 € comme prévu à l'origine.

Photographie : illustration, Yacine Petitprez, CC BY-SA 2.0