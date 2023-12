Un documentaire pour découvrir comment se déroulent les Jeux Olympiques. 32 pages pour savoir d'où vient cet évènement et quels sports on va pouvoir y découvrir. Des textes documentaires qui se lisent comme une histoire, du vocabulaire spécifique au thème développé, de grandes illustrations réalistes et informatives. Pour tout comprendre sur cette compétition Des Jeux de l'Antiquité aux premiers JO organisés par Pierre de Coubertin, du voyage de la flamme olympique à la cérémonie d'ouverture en passant par la sélection du pays d'accueil et la préparation des jeux. Cet ouvrage explique tout le cérémonial qui entoure l'évènement sportif le plus célèbre du monde ! Pour alimenter les passions sportives des lecteurs Athlétisme, natation, escrime, gymnastique... Le P'tit doc présente les jeux les plus célèbres de la compétition en évoquant pour chacun quelques règles à connaître, sans oublier de préciser que de nouveaux sports intègrent la compétition chaque année. Et après les Jeux d'été viennent les Jeux paralympiques... suivis 4 ans après des Jeux d'été !