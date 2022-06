Disparition de Tim Sale, coauteur du cultissime Long Halloween de Batman

Né en 1956, Tim Sale s'intéresse très tôt à la bande dessinée, et se forme aux arts visuels à New York, en suivant parallèlement une formation dédiée auprès de John Buscema, un des géants de l'Âge de bronze de la maison Marvel. Malheureusement pour Sale, l'expérience ne lui réussit pas vraiment, et il s'éloigne quelque peu du métier, déçu.

Heureusement pour ses lecteurs, le dessinateur s'accroche et, au début des années 1980, commence à travailler pour la série fantasy MythAdventures, avant d'être recruté pour des épisodes de Challengers of the Unknown, une série DC Comics cocréée par Dave Wood et Jack Kirby.

Il fait la rencontre, grâce à cette série, de Jeph Loeb, un de ses collaborateurs de longue date. Ensemble, ils proposeront plusieurs récits sombres et torturés mettant en scène Batman, dont le cultissime Long Halloween, publié en 2016, une mini-série qui inspirera un grand nombre de productions autour du Chevalier noir, dont la trilogie de Christopher Nolan, le film de Matt Reeves sorti récemment, ou encore les jeux vidéo de la série Arkham.

Extrait de Un long Halloween, de Jeph Loeb et Tim Sale

Toujours avec Jeph Loeb, Sale cosignera, chez Marvel cette fois, des récits consacrés à différents personnages, auxquels sont associés une couleur. Si Spider-Man : Bleu (2002) est sans doute l'album le plus marquant de cette série, articulé autour des amours de Peter Parker, on y trouve aussi Daredevil : Jaune et Hulk : Gris.

« [S]a série “Color” réunit des classiques intemporels et ne représente qu'un fragment de son héritage incroyable », a commenté la maison Marvel sur Twitter. Côté DC Comics, on pleure « un artiste exceptionnel, dont la vision de personnages iconiques proposait une véritable profondeur humaine, et dont le découpage des pages a changé le regard d'une génération entière sur la manière de raconter des histoires ».

Photographie : Tim Sale en 2018 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)