Maman, moi et notre arbre

C'est le grand jour, maman et moi allons retrouver notre arbre. On se lève tôt et chargées de sceaux et de pots, c'est l'heure de la cueillette ! Relation mère/fille Les illustrations douces et intemporelles accompagnent bien la relation mère/fille. La petite fille et sa maman construisent leur lien autour d'un rituel répété chaque année. Elles retrouvent leur arbre pour cueillir des mûres et profiter des derniers moments de l'été. Souvenirs d'enfance Dans cet album, on est comme plongé dans les souvenirs d'enfance de la fillette. Ce moment où des bonheurs simples comme se réveiller tôt, prendre le bus pour la campagne, le vent dans les feuilles d'un arbre, cueillir des fruits, une tarte qui sort du four suffisent au bonheur.