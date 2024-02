François Bégaudeau : l'Amour ce sport d'endurance

« Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. » - Alfred de Musset, À mon frère revenant d'Italie.

L'amour redevient entier quand il dure cinquante ans, parce qu'il a définitivement conjuré l'idéal amer. On a eu le temps d'intégrer toutes ses facettes : la passion, l'amitié, la famille et l'absence de raison. Aucun hasard, ou seulement du hasard, dans un partenaire pour la vie.

Tout chez le dernier court roman de François Bégaudeau est concret comme un mur : Jeanne aime d'abord un autre, et puis se rabat sur Jacques. Lui regrette de ne pas avoir changé de t-shirt ce matin, mais bon tant pis, c'est souvent à ces moments-là que l'occasion se présente pour la dernière fois. Plus tard, c'est avec les beaux-parents qu'il ne faut pas se rater, plusieurs fois, à perpétuité...

Il faut bâtir une vie à deux maintenant, en besogneux, responsable : les étapes s'enchaînent, naturelles. Le temps passe, et on le voit dans les bâtiment, la couleur du ciel, le comportement des gens, l'energie des jours et de nuits, les objets surtout : Jacques se rase la moustache, arrête de mettre des slips, et il arrive un moment où Lewis Hamilton est champion tous les ans de Formule 1...

On change de travail, on achète une maison, on change encore de travail, on prend des places pour la comédie musicale Starmania qui passe dans le coin, on a des enfants... On accepte même l'irréparable, comme chez Ovide et son Art d'aimer, qui conseillait sagement d'ignorer discrètement les légères infidélités de l'aimée, tout en dissimulant ses propres écarts, prêt à les réfuter si jamais ils venaient à être révélés...

Des vacances au Congo qu'on racontent jusqu'à la fin des mondes, une caméra pour filmer les grands moments et même le reste, le mariage du fils, la maladie, la copine Marie-Jo, la hernie, le jardin, s'engager dans l'associatif, la maladie de Parkinson qui n'a pas eu que Marty, commenter les reportages du 13h15 du week-end... Et s'envoyer des piques constamment devant les gens.

François Bégaudeau est fasciné par le mystère de la normalité. Ces personnages ressemblent à ceux d'une mauvaise série télévisée, comme dans la vie des classes populaires. Ils ne votent pas forcément RN d'ailleurs. Aucun amour à réinventer, Rimbaud pour les possédés. La médiocrité, comme nécessité du vrai l'amour, qui comme on l'a vu précédemment, a besoin de temps pour retrouver son unité première. François Bégaudeau est allé jusqu'à se demander, dans un entretien, si la classe bourgeoise était capable d'amour...

Dans ce court roman qui traverse les décennies comme Dean Moriarty l'autoroute de l'Arizona, il y a du réalisme à la française, sans la dureté de Maupassant ou Flaubert. Sans angélisme non plus. François Bégaudeau - à ne pas confondre avec son némésis Frédéric Beigbeder et son Amour dure 3 ans -, nous transporte dans cette émotion devant la simplicité, toujours teintée de cette mélancolie pour la condition humaine. Le temps passe, qu'est ce tu deviens ?

Un roman dispositif, programmatique, mais sans lourdeur - la fille unique est par exemple homosexuelle et ce n'est pas une porte vers la dramatisation -, qui file grâce à un gros travail sur les transitions. L'émotion déborde un moment à force d'être contenue. Certains y reconnaîtront ses parents, grands-parents, des connaîssances, les histoire de la femme de ménage...

Pour d'autres, François Bégaudeau raconte une terre interdite. Pour Jeanne et Jacques, ce roman n'aurait aucun intérêt.