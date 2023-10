L'Assemblée nationale adopte la rémunération “appropriée” des auteurs

Roberto Saviano, auteur italien connu pour son roman Gomorra, qui exposait la mafia napolitaine, n'a pas la langue dans sa poche. Et s'en prend régulièrement aux personnalités politiques d'extrême droite, notamment Matteo Salvini, ministre des Infrastructures et de la Mobilité durable, et Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie. En décembre 2020, interrogé sur le sort réservé aux réfugiés naufragés en Méditerranée, il explosait, et qualifiait Salvini et Meloni de « salauds ». La justice italienne l'a condamné à 1000 € d'amende.