Séries : Lucky Luke, Édouard Philippe ou Olivier Norek sur France Télé

Dans l'ombre, adapté du roman homonyme d'Édouard Philippe et de son conseiller spécial de 2017 à 2019 Gilles Boyer (JC Lattès, 2011), raconte les deux passions de César Casalonga : son métier de conseiller politique où il excelle comme stratège et son patron, Paul Francoeur, qu’il accompagne depuis 20 ans dans l’ascension qui doit le conduire à la présidence de la République.

Cette victoire, obtenue de justesse contre sa rivale Marie-France Trémeau, annonce un moment de ralliement des forces. La révélation d'une fraude électorale lors de la primaire, révélée par un appel anonyme, vient bouleverser la campagne... César, avec l'aide de Marylin, la directrice de la communication, et l'équipe rapprochée de Francoeur, se lance dans une enquête pour élucider cette tricherie avant qu'elle ne soit exploitée par la presse ou les adversaires politiques.

Ce récit entend immerger les téléspectateurs dans les arcanes d'une lutte pour le pouvoir, marquée par les stratégies et les trahisons. Une série construite en six épisodes de 52 minutes réalisée par Pierre Schoeller et Guillaume Senez. Le scénario est le fruit du travail conjoint de Pierre Schoeller, Lamara Leprêtre-Habib, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Cédric Anger, et Gilles Boyer.

Produite par Elzévir Films et Deuxième Ligne Films, la distribution réunit des talents tels que Swann Arlaud, Melvil Poupaud, Karin Viard, Evelyne Brochu, et Philippe Uchan. Ils sont entre autres accompagnés par Sofian Khammes, Baptiste Carrion-Weiss et Eric Paradisi.

Le tournage s'est déroulé du 17 avril au 2 août 2023, à Paris, Guermantes et la région des Hauts-de-France. Le roman avait déjà été adapté en bande dessinée par Philippe Pelaez et Cédrick Le Bihan pour les éditions Bamboo en 2023.

Autre événement, le retour de Lucky Luke dans une série de 8 épisodes de 35 minutes. Réalisée par Benjamin Rocher, avec dans un scénario de Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy d’après la bande dessinée façonnée par Morris et Goscinny, elle met en vedette Alban Lenoir dans le rôle-titre. Le personnage né en 1946 dans Le journal de Spirou a connu de nombreuses transpositions pour le grand ou petit écran, comme celle où Terence Hill incarne le célèbre cowboy dans un film de 1991.

Éric et Ramzy ont offert une interprétation plus libre avec Les Dalton en 2004, avant que Jean Dujardin ne reprenne le rôle dans un film de 2009 mélangeant plusieurs intrigues de la série. Sur le plan de l'animation, le premier long-métrage sort en 1971, suivi de plusieurs adaptations dont une série produite par Hanna-Barbera en 1984 avec des modifications significatives, et plus récemment, Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke par Xilam en 2001.

Dans la future série Surface (Michel Lafon, 2019), adaptée du roman homonyme d'Olivier Norek, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain, interprétée par Laura Smet, est assignée à un poste dans un commissariat d'une petite ville d'Occitanie à la suite d'une intervention tragique qui a laissé la moitié de son visage défigurée. Ce qui devait être une mission de convalescence s'assombrit rapidement lorsqu'elle est confrontée à une affaire de disparition vieille de vingt ans, révélée par la découverte du squelette d'un enfant dans un fût remonté à la surface d'un lac artificiel, cachant sous ses eaux l'ancien village englouti.

Déterminée et faisant fi de sa hiérarchie qui doute de sa résilience, Noémie plonge dans l'enquête, qui l'amène à explorer non seulement les secrets longtemps enfouis du village mais également ceux de sa propre vie. Réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun et écrite par un collectif incluant Marie Deshaires et Catherine Touzet, cette série de six épisodes d'une heure promet une exploration profonde des mystères humains et des résurgences du passé, où le personnel et le professionnel s'entremêlent inextricablement...

Parmi les adaptations, on retrouve encore Une amitié dangereuse, basée sur les romans Marie des Intrigues et Marie des passions de Juliette Benzoni, où la dynamique et insouciante Marie de Rohan-Montbazon se lie d'amitié avec Anne d'Autriche, la reine de France réservée et timide. Sous la réalisation d'Alain Tasma et avec un casting incluant Kelly Depeault et Stéphanie Gil, cette série promet d'immerger les spectateurs dans les intrigues et les jeux de pouvoir au cœur du Louvre du XVIIe siècle.

En parallèle, Fortune de France s'inspire de l'œuvre de Robert Merle pour plonger les téléspectateurs dans les tumultes des guerres de Religion en Périgord noir en 1557. Sous la direction de Christopher Thompson et avec des acteurs tels que Nicolas Duvauchelle et Lucie Debay, cette série dramatique met en scène la lutte d'une famille pour sa survie et ses convictions dans une France divisée par les conflits religieux. Ce récit historique met en lumière les défis de la coexistence des diverses croyances et les impacts des guerres de Religion sur la vie quotidienne des gens.

La rebelle se distingue comme une célébration de la vie et de l'œuvre de l'écrivaine George Sand, interprétée par Nine d'Urso et Barbara Pravi. Cette série, réalisée par Rodolphe Tissot, explore la vie tumultueuse de l'écrivaine avant-gardiste, qui s'est imposée comme la première femme à vivre de sa plume en France. À travers ses succès littéraires, ses relations amoureuses notoires, et son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de la justice sociale, La série promet d'être un portrait vibrant et inspirant de la figure féministe du XIXe siècle.

Insoupçonnable, le psychiatre et le tueur, adaptée du Grêlé - Le tueur était un flic (Seuil, 2022) de Patricia Tourancheau, plongera dans les méandres d'une enquête sur un célèbre cold case, connu sous le nom de l'affaire du Grêlé ; le récit de Nos vies en l'air, adaptation du roman éponyme de Manon Fargetton (Rageot, 2019), explorera la rencontre inattendue de Mina et Océan, deux adolescents au bord du désespoir, quand Seuls adapte la célèbre bande dessinée de Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti (Dupuis), en un thriller familial où une bande d'enfants se retrouve soudainement dans un monde sans adultes.

À noter le retour de Zorro, le justicier masqué, né de l'imagination de l'auteur Johnston McCulley en 1919, qui sera interprété par Jean Dujardin. La série sera diffusée sur la plateforme Paramount+, puis sur France Télévisions. Enfin, notons que le Prix de la meilleure actrice à SériesMania 2024 a été décerné à Annette Bening pour son rôle dans la série Apples Never Fall, tirée du roman à succès de Liane Moriarty, Set et Match ! (Albin Michel, 2022, trad. Sabine Porte).

Crédits photo : L'acteur Alban Lenoir incarnera Lucky Luke (Lucky Comics / YanRB, CC BY-SA 4.0)