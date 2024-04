Netflix adapte le chef d'oeuvre de Gabriel García Marquez, Cent Ans de Solitude

La série plonge dans la saga multigénérationnelle de la famille Buendía et de la ville mystique de Macondo, capitale du réalisme magique...

Publié en 1967, Cent ans de solitude a joué un rôle majeur dans le lancement du mouvement littéraire connu sous le nom de réalisme magique. Le roman explore les thèmes de la solitude, du destin, et du temps cyclique, à travers les vies, les amours, et les déboires de cette famille, en mêlant le quotidien à des éléments surnaturels.

Entièrement filmée en Colombie avec l'aval et le soutien de la famille de Marquez, révèle Deadline, cette série en langue espagnole promet d'être une reconstitution vivante du roman qui s'est vendue à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde et a été traduite en 40 langues. La sortie du teaser coïncide avec le 40e anniversaire du prix Nobel de littérature de l'écrivain.

On y voit Aureliano Babilonia alors qu'il parcourt le journal mythique de Melquiades et le poignant souvenir du colonel Aureliano Buendía face à un peloton d'exécution, se rappelant le jour où son père lui a montré la glace pour la première fois.

Cette adaptation a impliqué une grosse équipe de scénaristes, incluant José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés, María Camila Arias et Albatrós González. L'ambition des plus difficile: préserver la narration complexe du roman. Netflix décrit de son côté le projet comme « l'un des projets les plus ambitieux d'Amérique Latine à ce jour ».

Les réalisateurs Alex García López et Laura Mora dirigent la production, à travers la société colombienne Dynamo. La distribution comprend Claudio Cataño dans le rôle du colonel Aureliano Buendía, Jerónimo Barón en tant que jeune Aureliano Buendía, Marco González en Jose Arcadio Buendía, avec Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra, Carlos Suaréz, Moreno Borja et Santiago Vásquez.

Gabriel García Márquez, né le 6 mars 1927 en Colombie et décédé le 17 avril 2014, est l'un des écrivains les plus éminents du XXe siècle, lauréat du prix Nobel de littérature en 1982. Au-delà de son succès littéraire, il était également un journaliste et un activiste politique engagé, influent dans son approche critique des interventions politiques et économiques en Amérique Latine, surtout en ce qui concerne le rôle des États-Unis.

En mars 2024, soit dix ans après sa mort, Grasset a édité un inédit de l'écrivain, Nous nous verrons en août. L'oeuve traduite par Gabriel Iaculli explore les aventures estivales d'Ana Magdalena Bach, qui, lors de visites annuelles sur une île caribéenne, entame une série d'aventures érotiques qui la transforment.

Crédits photo : Netflix