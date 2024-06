Smartphone, cacao et emprise : des documentaires pour comprendre

« Bien ancré dans les enjeux de notre temps, le documentaire nous est plus que jamais indispensable tant nous avons besoin de lui pour éclairer les mouvements qui façonnent notre monde et pour tracer des perspectives vers demain », assure Delphine Ernotte Cunci, la PDG.

Amérique, Russie, Palestine et Israël

Antoine Viktine, auteur de plusieurs essais — dont Mein Kampf. Histoire d’un livre (Fammarion 2015) — s’intéresse à la géopolitique avec Ombre rouge sur la Maison-Blanche. Ce thriller politique retrace l’histoire secrète de l’emprise russe sur la droite américaine, de la guerre froide à aujourd’hui, par des espions et agents d’influence au service de l’URSS puis de la Russie, une opération dont Trump est l’un des pions les plus importants.

Le réalisateur Matthieu Verdeil revient lui sur Varian Fry, dans un film qui retrace l’incroyable destin du journaliste américain. À Marseille, ce héros de l’ombre a sauvé du régime de Vichy plus de 2 000 personnes, parmi lesquelles de nombreux artistes, intellectuels, juifs et anti-nazis : Marc Chagall, Claude Lévi-Strauss, André Breton, Hannah Arendt, Max Ernst et bien d’autres… Aujourd’hui, cette histoire oubliée ressurgit dans un quartier sensible de la cité phocéenne qui abritait alors les plus célèbres artistes en exil.

Charles Enderlin collabore avec Dan Setton pour un sujet brûlant d’actualité : Israël-Palestine, l’impossible coexistence. Auteur de Israël. L’agonie d’une démocratie (Seuil, 2023) et Les Juifs de France entre République et sionisme (Seuil, 2020), il explore de nouveau la situation au Moyen-Orient.

L’attaque du 7 octobre 2023 a précipité Israël dans une situation sans précédent. L’État, fondé en 1948 comme refuge pour le peuple juif, a vécu une tragédie inimaginable. Des massacres qu’il n’a pu empêcher ont marqué un tournant dans son histoire, ouvrant un nouveau chapitre sanglant dans la longue histoire du conflit israélo-palestinien.

Il redéfinit non seulement les relations entre les deux peuples, remettanttant en question l’avenir démocratique d’Israël : un retour aux fondamentaux de cette histoire complexe qui retrace le parcours d’Israël depuis les origines du sionisme jusqu’aux événements récents. Cette rétrospective de plus de 75 ans d’existence vise à éclairer le présent. Elle cherche à maintenir l’espoir d’une paix future dans cette région tourmentée.

Emprise, addiction et linguistique

Linda Bendalli, qui avait publié avec Nathalie Topalov La France des incapables - 700 000 citoyens sous tutelle ou curatelle (Cherche Midi, 2005) réalise Soumission chimique, le secret le mieux gardé des violeurs.

Septembre 2021, Caroline Darian lance l’alerte sur la soumission chimique. Durant dix ans, son père a drogué sa mère pour la violer et la faire violer par 80 hommes. En s’appuyant sur la croisade de Caroline et sur le parcours de nombreuses victimes de tous âges et de tous horizons, ce film révèle que droguer une personne à son insu pour abuser d’elle sexuellement n’est pas un fait-divers, mais bien un modus operandi fréquent, ancien et banalisé. Loin des idées reçues, trois fois sur quatre, la soumission chimique est obtenue par l’administration de médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre. Dans la majorité des cas, le prédateur sexuel est un homme proche de la victime.

Nabil Wakim avait déjà parlé de linguistique dans son ouvrage L’arabe pour tous. Pourquoi ma langue est taboue en France (Seuil, 2020). Avec le concours de Jaouhar Nadi, il y revient dans Mauvaise langue.

Pourquoi les enfants d’immigrés venus de pays arabes ne parlent-ils pas la langue de leurs parents ? Pourquoi tant de Français de culture arabe ont-ils honte de leur langue maternelle ? Nabil Wakim interroge dans ce film le rapport contrarié de nombreux Français à leur langue d’origine, et nous fait entendre une parole souvent tue sur le malaise à parler sa propre langue quand il s’agit de l’arabe.

C’est entre autres avec l’intervention d’Amélie Nothomb, réputée pour sa techno-allergie, qu’Anne-Sophie Lévy-Chambon interroge notre rapport aux machines du diable que sont les smartphones, avec Les abonnés absents. Est-on capable de vivre sans téléphone mobile ? Ce film interroge et ouvre de nouvelles voies possibles pour avancer dans ce monde numérique, tout en gardant notre liberté et en étant maître de notre temps.

En 2014, elle avait déjà jeté un sérieux coup d’œil sur notre rapport aux téléphones, avec Écran global. À l’époque, 60 % des Français se considéraient dépendants de leur téléphone portable et les foyers moyens abritaient 6,3 écrans. Télévisions, smartphones, ordinateurs et tablettes occupent une place toujours plus importante dans nos vies. Le temps passé devant ces dispositifs ne cesse de croître. Internet, réseaux sociaux et jeux vidéo multiplient les occasions de s’y connecter.

Là-bas et plus loin ailleurs

Dans son ouvrage Sacha, (André Frère, 2020), Alexis Pazoumian évoquait le destin d’un éleveur de rennes en Yakoutie, République fédérale de Russie, située dans le nord-est de la Sibérie. Temps imprévisible, températures plus élevées, 4 °C au cours de ces 40 dernières années : bienvenue dans un territoire cinq fois plus grand que la France, mais comptant un million d’habitants.

Dans le doc Jardin noir, il raconte un autre quotidien : Samvel et Avo, Erik, Karen vivent sur la terre d’un conflit séculaire, formé par les décombres de l’Empire russe. Dans le Haut-Karabakh, on vit, on rêve et on se prépare à un drame toujours en perspective. Sur trois années, Alexis Pazoumian filme l’épilogue du jardin noir, ce territoire où la guerre n’attend pas.

Passionné de nature, Laurent Sorcelle avait fait paraître chez Arléa L’homme qui plantait des cèdres (2024) et à la Courrière, le roman Le trésor de Los Mangos — plongée dans la culture de la pervenche, destinée à un nouveau médicament.

Il régale cette fois avec Cacao et chocolat, suivant le chocolatier réputé, Daniel Mercier qui a créé Les Chocolatiers Engagés, un réseau garantissant un prix rémunérateur aux planteurs de cacaoyers de villages camerounais, en échange d’une production répondant aux critères d’excellence et environnementaux. Sur place, Omer Maledy est devenu le maître d’œuvre du renouveau de la filière cacao du Cameroun.

