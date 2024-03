Liu Cixin : après Netflix, Le Problème à trois corps adapté en romans graphiques

« C’est presque 6 ans de boulot pour construire un scénario qui simplifie et éclaire sans amoindrir ni trahir, et 3 ans de dessins pour un studio dédié, un très gros boulot, qui a été un énorme succès immédiat en Chine », nous assure Brigitte Leblanc, directrice de la collection de Hachette, Le Rayon Imaginaire.

Un passage du Problème à Trois Corps en bande dessinée validé par un comité d'experts scientifiques, rien que ça. 5 tomes de 368 à 384 pages chacun, avec parution « en gros » tous les 3 mois. La traduction de la bande dessinée est l'œuvre de Gwennaël Gaffric, qui avait déjà traduit la trilogie originale.

Rayon Imaginaire.

Le lancement du premier tome est sorti le 20 mars dernier, coïncidant avec la sortie de la mini-série de Netflix en 8 épisodes, le 21. Le deuxième paraîtra en juin prochain.

Dans l'oeuvre de Liu Cixin, une série de suicides mystérieux touche les physiciens liés à la société secrète chinoise nommée Frontières de la Science, dont les intentions restent obscures. Les autorités assignent le professeur Wang Miao à la tâche d'infiltrer cette organisation. Rapidement, il se trouve confronté à des événements troublants. Pour élucider ces phénomènes, il devra plonger dans l'univers du jeu des Trois Corps...

Le roman de Liu Cixin s'inspire du problème à N corps, en mécanique céleste, qui consiste à déterminer la trajectoire de plusieurs corps qui s'attirent entre eux. Ce problème a été résolu par Newton pour N=2, mais lorsque N=3, c'est-à-dire dès que l'on étudie au moins 3 corps dont les champs gravitationnels interfèrent, le problème est irrésoluble et le comportement des corps devient impossible à prévoir sur le long terme.

Le Rayon Imaginaire.

Le grand auteur de la SF chinoise

Né en 1963, Liu Cixin, un ingénieur en informatique, s'est imposé comme l'auteur de science-fiction le plus reconnu de Chine.

Avec sa trilogie, qui s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires, il a joué un rôle clé dans la présentation de la science-fiction chinoise sur la scène internationale. Cette série explore les révélations sur les merveilles de l'univers découvertes par l'humanité lors de son premier contact avec des civilisations extraterrestres, ainsi que les conflits internes que ces découvertes provoquent.

Liu Cixin a été honoré par le Prix Hugo en 2015, devenant ainsi le premier auteur chinois à recevoir cette distinction, et par le Prix Locus en 2017 pour le premier et le troisième tome de sa trilogie. Il a également reçu le prix Xingyun (Nébuleuse) et a été neuf fois lauréat du prix Galaxy, la récompense la plus prestigieuse en science-fiction en Chine.

À LIRE - Futurs de Liu Cixin : un avenir terrifiant, décliné en quinze aventures

Gwennaël Gaffric est lui une figure éminente dans le domaine de la traduction du chinois. Né en 1987, il occupe la position de maître de conférences en études chinoises à l'Université Jean Moulin Lyon 3, où il dispense des cours sur la langue et la culture chinoises. Gaffric a publié de nombreux articles en français, anglais et chinois, centrés sur la littérature sinophone, incluant la Chine, Hong Kong et Taïwan. Ses travaux de recherche récents se concentrent sur la science-fiction chinoise contemporaine. En outre, il est traducteur littéraire et responsable de la collection Taiwan Fiction chez l'Asiathèque.

À LIRE - David Duchovny : “Les écrivains ont le devoir d'écrire tout ce qu'ils veulent”

La série de Netflix a elle été pilotée par David Benioff et D.B. Weiss, célèbres pour leur travail en tant que show-runners sur Game of Thrones.

Au casting, on retrouve également Liam Cunningham, John Bradley, Jonathan Pryce, tous trois alumnis de Game of Thrones, ainsi que Jess Hong, Benedict Wong, et Zine Tseng.

Crédits photo : Le Rayon Imaginaire