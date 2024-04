Une nouvelle adaptation de Monsieur Ripley, sur Netflix

Ripley voulait tout, l'argent, le succès, la belle vie. Il était prêt à tuer pour obtenir tout ça... Second roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley est l'acte de naissance d'un des plus extraordinaires personnages de roman policier de tous les temps : Tom Ripley, immoraliste aussi séduisant que dangereux, cynique et d'une intelligence hors du commun. Chargé par un richissime Américain de lui ramener son fils parti en Italie, il va bientôt concevoir un projet diabolique : se substituer au fils prodigue, et vivre à sa place une vie dorée...

Alors que les adaptations de René Clément et Anthony Minghella proposaient une ambiance dolce vita comme cadre à cette histoire angoissante, cette fois-ci, c'est dans un noir et blanc plus sombre et inquiétant que Steven Zaillian, scénariste de The Irishman, Gangs of New York et La liste de Schindler, réalise cette série de 8 épisodes.

Andrew Scott (Fleabag, Sans jamais nous connaître) aura pour tache de succéder à Alain Delon et Matt Damon dans le rôle de Tom Ripley, jeune homme aussi malin que ruiné et malintentionné. Il sera accompagné par Johnny Flynn et Dakota Fanning pour jouer Richard « Dickie » Greenleaf et sa compagne Marge Sherwood. John Malkovich est également à l'affiche.

Après Monsieur Ripley, Patricia Highsmith avait envoyé son personnage voyager dans 4 autres romans : Ripley et les Ombres (trad. Élisabeth Gille), Ripley s’amuse (trad. Janine Hérisson), porté au cinéma en 2002 avec John Malkovich, Sur les pas de Ripley (trad. Alain Delahaye), et enfin Ripley entre deux eaux (trad. Pierre Ménard).

L'ambition initiale de Steven Zaillian est d'adapter l'ensemble de ces romans, au rythme d'un par saison.

Crédits image : Netflix