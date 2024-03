Les Guetteurs : Ishana Shyamalan adapte le livre d'A.M. Shine

Produit par M. Night Shyamalan, Les Guetteurs a été écrit et réalisé par Ishana Shyamalan, et réunit à l'écran Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan et Olwen Fouere.

Écrivain irlandais, fasciné par l'œuvre d'Edgar Allan Poe, A. M. Shine a publié son premier livre, The Watchers, en 2021. Fin 2022, il a fait paraitre The Creeper, toujours chez Head of Zeus, également inédit à ce jour en français.