Prenez part au retour du magazine inclusif L'Autisme & nous !

Ce second numéro augmentera, au regard de son prédécesseur, sa pagination à 100 pages. Au programme : enquêtes approfondies, reportages sur le terrain, dossiers thématiques, et conseils pratiques couvrant des domaines aussi variés que les sciences, la santé, l'éducation, l'emploi, le sport, la culture et les loisirs.

Grâce aux contributions de personnalités influentes du monde de l'autisme - chercheurs, médecins, éducateurs, entrepreneurs, ainsi que des récits de ceux qui vivent l'autisme au quotidien -, cette nouvelle mouture vise à sensibiliser et engager tous les publics. L'équipe du média porte un message : chacun, à son niveau, peut contribuer à cet élan, et promouvoir la diversité est essentiel pour bâtir une société plus inclusive et équitable.

Un engagement porté à l'écran

Dirigé par une équipe de journalistes professionnels, L'Autisme & nous est un projet médiatique développé par Le Silence des Justes, association dédiée à l'accompagnement des personnes autistes de tous âges, depuis sa fondation en 1996.

Le travail et l'engagement humanitaire de cette association ont été mis en lumière dans le film Hors Normes, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano en 2019. Le long-métrage, qui a captivé plus de deux millions de spectateurs, a marqué une étape importante dans la sensibilisation du grand public aux défis rencontrés par les personnes autistes, leurs familles, les soignants, et les aidants.

La campagne de financement a déjà atteint 120 % de son objectif initial, soit 722 pré-ventes. Les ressources amassées viendront couvrir le solde des dépenses auprès de l'imprimeur Roto France et de l'agence Médianes, qui les assiste dans la création de leur site internet.

Il est cependant important d'aller bien au-delà de cet objectif de base, afin de garantir la pérennité et le développement du magazine :

À 150 % de l'objectif, la campagne couvrira les frais de distribution du magazine.

À 250 % de son objectif, elle financera la production de contenus et la fabrication du numéro 3 de L'Autisme & nous.

À 300 %, elle investira dans la création de contenus multimédias pour son site internet et l'établissement d'un service d'abonnement au magazine.

À 350 %, elle renforcera sa petite équipe et développera des hors-séries thématiques et régionaux. Au-delà de ces objectifs, elle envisage d'organiser des événements tels que des conférences et festivals.

Pour soutenir le projet, et se rendre propriétaire de ce second numéro, c'est ici.

Tous les contributeurs recevront le magazine directement chez eux en septembre.

Une richesse pour la société

En France, environ 700.000 personnes sont affectées par l'autisme, un trouble qui prend une place croissante dans notre société. En novembre 2023, la Stratégie nationale pour l'autisme s'est transformée en Stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Pour l'équipe du magazine, ignorer les défis auxquels ces personnes et leurs familles sont confrontées n'est plus une option, surtout face au manque de ressources et à la méconnaissance générale, alors même que nos capacités à accompagner les troubles du neurodéveloppement s'améliorent.

L'inclusion sociale des personnes autistes est non seulement cruciale pour leur développement personnel mais représente également une richesse inestimable pour le reste de la société, assure-t-elle.

Stéphane Benhamou, le directeur de la publication, s'intéresse à l'autisme il y a vingt-cinq ans, alors directeur de colonies de vacances. Sur les conseils d'un médecin, il a inclus un adolescent présentant des troubles du spectre de l'autisme sévères dans un séjour, ce qui a eu des retombées très positives, non seulement pour cet adolescent, mais aussi pour les autres enfants. Depuis, il a poursuivi son engagement pour l'inclusion à travers l'association Le Silence des Justes, qu'il a fondée.

Nathalie Grivot, la rédactrice en chef de L'Autisme & nous, a d'abord travaillé comme journaliste pour divers médias imprimés tels que Ouest-France et L'Humanité Dimanche, avant de devenir éditrice pour des sites comme Le Monde.fr et France24.com.

Elle a également conçu et coordonné plusieurs magazines dans des domaines variés comme la jeunesse, l'art de vivre, et la vulgarisation scientifique. Quand elle a pris la tête de la rédaction de L'Autisme & nous en 2021, elle s'est rapidement passionnée pour les questions d'autisme et les vastes possibilités offertes par l'inclusion.

Crédits photo : L'Autisme & nous

