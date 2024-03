La Troisième Main d’Arthur Dreyfus adapté au cinéma par Hazanavicius

Un projet porté par la production Les Compagnons du cinéma, ajoute P.O.L, qui avait notamment fait de même pour Le Redoutable, et un biopic sur la proxénète Fernande Grudet, dite Madame Claude, réalisée par Sylvie Verheyde. Un long-métrage sorti en 2021 sur la plateforme Netflix. La société est dirigée par Florence Gastaud, Michel Hazanavicius et Riad Sattouf, et a été créée en 2016.

Un des romans de 2023

Dans le roman d'Arthur Dreyfus, - Prix Transfuge du roman français, Prix Wepler-Fondation La Poste mention spéciale, Prix Castel et Prix Millepages 2023 -, au cœur de la Première Guerre mondiale, un jeune homme se voit inopinément greffé un troisième bras au niveau de son abdomen, un membre doté d'une étonnante autonomie...

L'aventure débute en 1914, dans la ville de Besançon, où Paul perd connaissance suite à l'explosion d'un obus. À son réveil, il découvre qu'un scientifique dérangé lui a attaché au ventre le bras poilu et la main d'Hans, un soldat allemand décédé au combat. Le livre narre la dynamique tragi-comique qui s'établit entre Paul et ce « membre additionnel », à travers les différents surnoms qui évoluent au fil de leur relation conflictuelle : « mon abjection », « mon secret », « mon collaborateur »...

Leur interaction, marquée par des phases de compétition, de solidarité, de négociations et même une tentative d'assassinat, devient de plus en plus complexe. La main, avide d'indépendance, cherche à diriger sa propre existence, plaçant Paul dans une position délicate entre lui-même, Hans et les personnes qu'ils rencontrent. Cette situation singulière s'avère parfois bénéfique, comme lorsqu'une main supplémentaire permet de fasciner l'audience avec un tour de magie, mais elle entraîne également des complications, notamment lorsque les doigts, traumatisés par leur vécu au front, commettent des méfaits pour lesquels Paul est tenu responsable. Il est ainsi contraint d'emprunter l'identité d'un défunt : Charles.

Né à Lyon en 1986, Arthur Dreyfus a décroché le Prix du Jeune Écrivain à l'âge de 22 ans et a fait ses débuts littéraires en 2010 chez Gallimard avec son premier roman, La Synthèse du camphre. Avant de se tourner pleinement vers l'écriture après ses études, il était magicien professionnel. Il a ensuite publié plusieurs œuvres remarquées telles que Belle famille en 2012, Histoire de ma sexualité en 2014 chez Gallimard, suivi de Correspondance indiscrète coécrit avec Dominique Fernandez chez Grasset en 2016, Sans Véronique et Je ne sais rien de la Corée, tous deux parus en 2017 chez Gallimard.

Outre sa carrière d'écrivain, l'auteur s'est également illustré en tant que journaliste et critique d'art. Depuis 2014, il a étendu son talent au cinéma documentaire. Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui, paru en 2021, était son premier titre publié aux éditions P.O.L.

L'ultime rôle de Jean-Louis Trintignant

Le réalisateur, producteur et scénariste français Michel Hazanavicius a de son côté acquis une renommée internationale grâce à son film The Artist (2011), une ode au cinéma muet hollywoodien, qui a remporté cinq Oscars, dont ceux du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. Avant ce succès mondial, il s'était déjà fait connaître en France pour ses parodies comiques, notamment OSS 117 : Le Caire, nid d'espions (2006) et OSS 117 : Rio ne répond plus (2009), toutes deux considérées par beaucoup comme des films cultes.

Son dernier long-métrage en date, Coupez !, remake du film japonais Ne coupez pas ! (2017) de Shin'ichirō Ueda, propose un plan-séquence introductif de 32 minutes, avec une coupure. Michel Hazanavicius a porté la production, après The Search en 2014, à travers sa société de production, La Classe Américaine.

La prochaine réalisation du cinéaste, La Plus Précieuse des marchandises, sera un film d'animation, prévu pour sortir le 20 novembre prochain, et adapté du roman éponyme de Jean-Claude Grumberg. L'oeuvre présentera une parabole située durant la Shoah, où un couple de bûcherons polonais recueille un bébé juif éjecté d'un train en route pour Auschwitz.

Elle mettra en vedette les voix de Dominique Blanc, Grégory Gadebois, Denis Podalydès, et Jean-Louis Trintignant, ce dernier dans un ultime rôle de narrateur avant son décès en juin 2022. La production du film, lancée en 2019, a connu des retards en raison de l'épidémie de Covid, mais a finalement repris avec Hazanavicius aux commandes.

Pour l'adaptation de La Troisième Main d'Arthur Dreyfus, on attendra à présent une date de début du tournage et l'annonce de la distribution.

Crédits photo : P.O.L