Sur France 5, un hommage à François Chalais, reporter et écrivain

François Chalais a parcouru le globe en tant que grand reporter, bien que le public le retienne surtout pour son style inimitable de commentateur du Festival de Cannes. Journaliste passionné, il a toujours eu un profond respect pour les métiers de l’information. Des rues de Harlem aux bidonvilles brésiliens, en passant par les rangs de l’armée cambodgienne, son principal intérêt a toujours été l’humanité qui l’entoure.

À 53 ans, encore marqué par les tragédies du Vietnam, Chalais ressent le besoin de se ressourcer. Il trouve ce refuge avec son épouse Mei-Chen dans un duplex parisien, dont la forme lui évoque une scène de théâtre. C’est dans cet espace qu’il décide enfin de poser ses valises pour la première fois et de poursuivre un rêve d’enfant : devenir écrivain.

Salué par l'Académie française

Ayant été témoin de la souffrance des enfants vietnamiens, mais aussi vécu sous la menace de l’occupation nazie pendant sa jeunesse, il utilise ses romans pour exorciser ses démons. Avec Garry (Plon, 1983), rédigé au milieu des années 80, François Chalais reçoit pour la seconde fois un prix de l’Académie française.

Il célèbre cette victoire dans son duplex, devenu un lieu de rencontre chaleureux, où artistes et intellectuels de passage à Paris sont souvent accueillis.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le grand reporter François Chalais fait le tour du monde, fasciné par l’Asie et par les grands destins des aventuriers. Pour lui, « la Terre n’est pas ronde, elle a très exactement la forme de notre cœur ». De son engagement dans la résistance française jusqu’à son plus célèbre reportage Hanoi sous les bombes en passant par Cuba, les États-Unis, l’Indonésie et le Japon, cet aventurier des temps modernes va découvrir la misère, l’horreur dans la guerre, mais aussi la dignité humaine, l’espoir et l’amour. – Résumé de François Chalais, l'aventurier des temps modernes

L’émission accueillera les témoignages de ceux et celles qui l’ont côtoyé : Claude Lelouch, réalisateur et producteur, Mei-Chen Chalais, son épouse, Patrick de Carolis, journaliste et écrivain, Gautier Roos, journaliste INA, Gilles Nadeau, réalisateur et éditeur, ou encore Bob Swaim, réalisateur et scénariste.

Nicolas Henry, réalisateur aux multiples casquettes

Après une carrière en tant qu’éclairagiste et scénographe dans le domaine du spectacle, Nicolas Henry a embrassé le rôle de réalisateur et directeur artistique pour le projet « 6 milliards d’autres » de Yann Arthus-Bertrand au Grand Palais. Par la suite, il a parcouru le globe pour ses projets photographiques personnels.

Son parcours a également été marqué par les célébrations des 20 ans de Lire et Faire Lire, et par la création du Festival Photoclimat, mettant en lumière les œuvres de 20 artistes et 40 ONG sur les grandes places parisiennes.

